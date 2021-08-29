Празднование Дня республики в Бугульме пройдет в музеях, парках и скверах

Фото: Олег Столяров / предоставлено уличным театром «Легкие крылья»

День Республики Татарстан в Бугульме отпразднуют на нескольких площадках. Праздник начнется с дня открытых дверей в Литературно-мемориальном музее Я. Гашека (с 9.00 до 17.00) и краеведческом музее (10.00 — 16.00). Об этом сообщили в пресс-службе главы Бугульминского района РТ.

В 10.00 начнется фестиваль «Готов к труду и обороне». «Мероприятие состоится на стадионе „Энергетик“. В нем примут участие работники спортивных школ города — порядка 70 человек», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе.

В 11.00 в Парке культуры и отдыха состоится праздничная программа «Мы — дети твои, Татарстан», в котором примут участие представители детской художественной самодеятельности дошкольных и образовательных учреждений, подростковых клубов, Дома техники, Дворца школьников.

Также зрители увидят трюковое и интерактивное клоун-представление, спектакль «Однажды в цирке», который представит уличный театр «Легкие крылья» из Альметьевска.

«Трюковое представление „Однажды в цирке“ — это любимая постановка клоун-труппы. Этой работе уже четыре года, а артисты каждый год вносят в нее новшества, новые сюжеты и трюковые номера. В целом, перфомансы и спектакли у нас разножанровые и способны покорить сердца разной целевой аудитории», — поделились с ИА «Татар-информ» в театре.

На площади Дома техники с 17.00 до 19.00 пройдет Фестиваль национальных культур с участием народных коллективов, Ильяс Гараев из Нефтекамска представит гостям представление «Бала, бала-шоу» на балалайке, здесь же зрители увидят выступление театра песни «Ворожея» (Казань).

На центральной площади с 17.00 начнется концертная программа, посвященная Дню Республики Татарстан, с участием певцов татарской эстрады, а в Парке культуры и отдыха в это же время запланирована концертная программа #BellissimoTatarstan с участием творческих коллективов и отдельных исполнителей детских школ искусств. Гостем программы станет лауреат премии «Золотой цилиндр», аккордеонист-виртуоз Руслан Манин из Екатеринбурга и эстрадно-джазовый ансамбль Heavenly Rain.

В 19.00 стартует тематическая программа «Мы здесь живем и край нам этот дорог» с кинопоказом под открытым небом. Зрители увидят художественный фильм «Инсаф», снятый по пьесе драматурга Рабита Батуллы. В фильме снялись заслуженные артисты Татарстана Фируза Зинатуллина, Ильфат и Энже Камалиевы, Фанис и Алия Калимуллины, Гульнара Абитова и Фернат Насибуллин. Главную роль исполнил Инсаф Хидиятуллин, а роль его подружки — Илюса Калимуллина. Всего в картине приняли участие более двух десятков актеров.

Завершит празднование Дня Республики Татарстан в Бугульме вечерняя программа для молодежи и выступление кавер-группы «Гагарин Парк», которое начнется в 19.00 на площади Дворца молодежи.