Празднование 25-летия ВИА «Волга-Волга» завершит концертным туром по городам России

Двенадцать городов вошли в юбилейный тур группы из Казани, которая в этом году отмечает 25-летие. «Волга-Волга» открыла его во Владимире в минувшие выходные, а на этой неделе большие концерты будут даны в Москве и Санкт-Петербурге.

«В нынешних реалиях для нас это было непростым решением. Рассматривался вариант переноса концертов на следующий год. Но, взвесив все, решили: осеннему туру быть! Каждый в любой, даже в самой сложной ситуации, должен заниматься своим делом», – отметил худрук и солист группы «Волга-Волга» Антон Салакаев.

Кроме Владимира, Москвы и Петербурга, в календарь вошли Челябинск, Уфа, Ижевск, Киров, Тюмень, Екатеринбург, Набережные Челны, Самара. Большой юбилейный концерт в Казани запланирован на 2 декабря.

Сегодня ВИА «Волга-Волга» дает более 150 концертов в год, участвует в масштабных проектах республики и страны, фестивалях и проводит свой, дает благотворительные концерты, записывает саундтреки.

В планах группы на осень также премьера песни «Волга и Кама», выпуск нового альбома, съемки клипа на самую знаменитую песню группы «Ира», подготовка к одноименному музыкальному фестивалю-2023 и ещё несколько совместных творческих проектов в Казани и Екатеринбурге, детали которых организаторы пока держат в секрете.