news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 12 марта 2026 12:20

Празднование 140-летия Тукая обсудят на заседании Госсовета РТ 17 марта

Читайте нас в
Телеграм

Девятнадцатое заседание Государственного Совета Татарстана седьмого созыва состоится 17 марта. На нем в рамках правительственного часа депутаты обсудят организацию мероприятий, посвященных празднованию 140-летия со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая. Об этом стало известно сегодня на заседании президиума парламента.

Всего в повестку предстоящей сессии включено 13 вопросов, в том числе три республиканских и три федеральных законопроекта, а также законодательная инициатива Государственного Совета Чувашской Республики.

Все республиканские законопроекты подготовлены к рассмотрению в первом чтении. Ими предлагается внести изменения в законы «О местном самоуправлении в РТ» и «О реализации права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа на жилое помещение», а также в Экологический кодекс РТ.

«В соответствии с федеральным и республиканским законодательством, а также примерным планом по организации работы Государственного Совета РТ на этот год мы продолжаем заслушивание докладов республиканских руководителей по ряду важных направлений жизнедеятельности Татарстана», – сказала секретарь парламента республики Лилия Маврина.

Так, депутатам будут представлены доклады о деятельности Конституционного совета РТ и Уполномоченного по правам ребенка в республике за прошлый год, а также отчет Академии наук РТ.

Кроме того, парламентарии заслушают информацию о результатах работы в 2025 году Уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей.

#заседание госсовета рт #законопроекты #Габдулла Тукай
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
На развитие сельского хозяйства в Татарстане направят более 16 млрд рублей

На развитие сельского хозяйства в Татарстане направят более 16 млрд рублей

11 марта 2026
Из-за снижения закупочных цен на молоко хозяйства РТ потеряли 1,5 млрд рублей

Из-за снижения закупочных цен на молоко хозяйства РТ потеряли 1,5 млрд рублей

11 марта 2026
Новости партнеров