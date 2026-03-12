Празднование 140-летия Тукая обсудят на заседании Госсовета РТ 17 марта

Девятнадцатое заседание Государственного Совета Татарстана седьмого созыва состоится 17 марта. На нем в рамках правительственного часа депутаты обсудят организацию мероприятий, посвященных празднованию 140-летия со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая. Об этом стало известно сегодня на заседании президиума парламента.

Всего в повестку предстоящей сессии включено 13 вопросов, в том числе три республиканских и три федеральных законопроекта, а также законодательная инициатива Государственного Совета Чувашской Республики.

Все республиканские законопроекты подготовлены к рассмотрению в первом чтении. Ими предлагается внести изменения в законы «О местном самоуправлении в РТ» и «О реализации права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа на жилое помещение», а также в Экологический кодекс РТ.

«В соответствии с федеральным и республиканским законодательством, а также примерным планом по организации работы Государственного Совета РТ на этот год мы продолжаем заслушивание докладов республиканских руководителей по ряду важных направлений жизнедеятельности Татарстана», – сказала секретарь парламента республики Лилия Маврина.

Так, депутатам будут представлены доклады о деятельности Конституционного совета РТ и Уполномоченного по правам ребенка в республике за прошлый год, а также отчет Академии наук РТ.

Кроме того, парламентарии заслушают информацию о результатах работы в 2025 году Уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей.