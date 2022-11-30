Праздников меньше, подарков больше: казанские компании изменили компенсационные пакеты

Состав компенсационных пакетов за полгода изменили компании Казани. Корпоративных мероприятий стало меньше, подарков и компенсаций за мобильную связь — больше. Об этом сообщает сервис SuperJob.

«Чаще всего в состав компенсационных пакетов компаний входит обучение за счет работодателя и корпоративные мероприятия. 37% компаний — участников опроса оплачивают сотрудникам расходы на мобильную связь или интернет, а 36% работодателей дарят подарки к праздничным датам», — сказано в сообщении.

В каждой четвертой компании Казани для сотрудников действует система скидок на продукцию. Еще 18% респондентов заключили договор на добровольное медицинское страхование работников, 16% предоставляют персоналу возможность пользования служебным транспортом. Компенсация на питание действует практически в каждой шестой компании города.

В ходе опроса 8% работодателей сообщили, что полностью или частично компенсируют затраты на проезд в общественном транспорте, а 5% оплачивают персоналу занятия фитнесом. Право на дополнительные оплачиваемые дни отпуска имеют сотрудники 4% предприятий и организаций. Возможность получить льготные путевки есть в 2% компаний. Лишь 1% работодателей предоставляет персоналу право получить беспроцентную ссуду.

Вообще нет компенсационного пакета у 15% компаний Казани. Там работодатели предоставляют персоналу лишь соцпакет, гарантированный Трудовым кодексом РФ.