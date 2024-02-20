Праздником всех мужчин 23 Февраля считают более трети жителей Казани

Более трети жителей столицы Татарстана, 37%, считают День защитника Отечества праздником всех мужчин. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob, прошедшего с 2 по 12 февраля.

При этом для каждого второго опрошенного горожанина (независимо от пола) 23 Февраля — это «профессиональный праздник военных, бывших и нынешних». Еще 10% воспринимают его просто как еще один выходной день.

На этом фоне каждая вторая опрошенная жительница Казани рассказала, что в их компаниях и организациях состоятся коллективные поздравления мужчин с 23 Февраля. Подготовку подарков упомянули 36% респонденток, застолья или чаепития и торжественные речи — по 14%.

Вместе с тем 24% опрошенных женщин ответили, что в их трудовых коллективах не собираются поздравлять коллег-мужчин с Днем защитника Отечества. «Их мало, и никто из них не служил», — объяснили они.