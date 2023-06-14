«Праздник жизни»: в Кремле презентовали июньский номер журнала «Казань»

Во дворике Присутственных мест Казанского Кремля во вторник состоялся первый летний вечер литературно-художественного журнала «Казань». Гостям концерта под открытым небом презентовали новый, июньский, номер издания, посвященный путешествиям.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Последний выпуск журнала посвящен путешествиям, и в свете этой тематики хочется сказать, что Казанский Кремль — это часть малого путешествия для жителей Казани. Я надеюсь, что сегодня кто-то из вас заново открыл Кремль для себя. Сейчас мы в стенах нового пространства — во дворе Присутственных мест, где, я надеюсь, в течение лета мы будем принимать такие классные новые форматы», — отметил директор государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» Ильнур Рахимов.

Во вступительном слове главный редактор журнала Альбина Абсалямова напомнила гостям вечера о предыдущих выпусках журнала «Казань»: об апрельском номере, посвященном представителям разных конфессий и народов, и о майском, рассказывающем о балете.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Майский выпуск мы целиком и полностью посвятили балету. Так, мы рассказывали о тридцатилетии Казанского хореографического училища, о пребывании Рудольфа Нуриева в Казани и о том, что сегодня происходит в области балетного искусства. В июньском номере читатели смогут узнать много нового о путешествиях, в частности, о новых маршрутах по Казани и за городом», — отметила главный редактор журнала.

На страницах свежего выпуска иллюстрированного ежемесячника можно узнать о небанальных вариантах путешествий одного дня, под новым углом взглянуть на прогулки по центральной части города. Помимо прочего, многочисленные фоторепортажи позволят посмотреть на Казань глазами пешехода или велотуриста.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Здесь всё гармонично — город Казань, Кремль и летний вечер. Журнал „Казань” и его аудитория очень приятная, чужих людей здесь нет — все свои. Это уже не журнал, а больше клуб по интересам, клуб любителей города Казани — людей, которых интересует история города и которые думают о будущем столицы республики. Каждая презентация для нас — это большой праздник», — подчеркнул генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Открыл летний вечер артист Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Олег Мачин. В новом амплуа предстал народный артист Татарстана Рустем Абязов. Ранее он пел песни собственного сочинения, читал стихи, в этот раз не обошлось без сюрпризов — художественный руководитель Казанского камерного оркестра La Primavera исполнил несколько романсов, в том числе «Я вас любил».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я впервые на подобном празднике, не могу даже назвать его мероприятием, поскольку здесь какая-то особая творческая атмосфера. Сегодня я впервые услышала, как поет Рустем Абязов, и была потрясена. Но главное, я узнала, что литературно-художественному журналу „Казань”, как и нашему училищу, исполняется тридцать лет. Много это или мало, но я желаю вам долгих лет творческой жизни, вы делаете хорошее дело», — заявила директор Казанского хореографического училища Татьяна Шахнина.

Хедлайнером вечера стал джазовый дуэт заслуженной артистки Татарстана Лилии Чугуновой и известного саксофониста Евгения Соколова. Популярный композитор Эльмир Низамов исполнил свою новую инструментальную композицию. Также прозвучали вокальные номера в исполнении Шаляпинской стипендиатки этого года Надежды Игнатьевой и заслуженного работника культуры Татарстана Евгении Нестеровой.