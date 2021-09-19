«Праздник выборов»: для жителей и гостей Казани подготовлено более 40 мероприятий

В дни выборов в Госдуму РФ для жителей и гостей столицы Татарстана организовано более 40 мероприятий по интересам. Об этом сообщил сегодня в Едином информационном центре в Казани начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

«Праздник выборов мы сделали масштабным и интересным для всех категорий жителей Татарстана. Это 40 мероприятий по месту жительства, пять крупных мероприятий в парках и скверах. Сегодня в Дербышках проводится детский праздник на ул. Мира. Молодежный театр на Булаке представит программу в 12.00 в парке Урицкого. В эти дни в городе проходит фестиваль „Вкусная Казань“. В Казани организован уникальный мультиформатный фестиваль на ул. Профсоюзной. Профсоюзная в последние годы становится центром клубной культуры», — сказал он.

Мероприятия проходят в течение всех трех дней голосования. 19 сентября в 11.00 в Дербышках открылся большой детский праздник с криошоу, эстафетой, мастер-классами и аниматорами. В 12.00 в парке Урицкого началось выступление артистов Молодежного театра на Булаке, открылись мастер-классы по рисованию, а также тематическая фотозона.

В это же время на набережной озера Кабан состоится концерт оркестра Татарского государственного театра имени Камала, который сыграет произведения из классических татарских спектаклей. Масштабный концерт с участием звезд татарской и российской эстрады на площадке «Казань Арены» начнется в 14.00. Завершится единый день голосования в 22.00 праздничным салютом.