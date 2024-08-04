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Праздник в честь Дня республики и города в Казани обойдется в 28 млн рублей
В Казани на празднование Дня города и Дня республики направят 28,2 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Праздничные мероприятия планируют провести на открытой площадке Центра семьи «Казан», а также в Ратуше. Концертная программа на первой площадке будет продолжаться не менее четырех часов. Ожидается выступление звезды российской эстрады, вокалистки, популярного исполнителя татарской эстрады с музыкальной группой, вокально-инструментального ансамбля, хореографического коллектива народного или эстрадного танца, состоящего не менее чем из 30 человек. В перерывах между номерами на сцену будут выходить ведущие, которые будут общаться со зрителями на татарском и русском языках.
Также подрядчику предстоит оборудовать и украсить площадку, обеспечить сцену спецэффектами, организовать мероприятия «Казанское полотенце» / «Казан селгесе», полуторачасовую концертную программу и прием в Казанской Ратуше. Здесь планируют организовать выступления заслуженных артистов Татарстана, танцевальных, вокальных и других коллективов и исполнителей.
Финансирование закупки осуществляется из бюджета Казани.
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