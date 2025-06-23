Праздник удмуртской культуры «Гырон быдтон» представит в этом году новые форматы

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

28 июня праздник «Гырон быдтон» обещает стать ярким событием с глубокими историческими корнями и уникальными культурными «изюминками». Как подчеркнул на пресс-конференции «Татар-информа» заместитель руководителя Балтасинского районного исполнительного комитета по социальным вопросам Ильгам Гайнутдинов: «Фестиваль опирается на давние традиции, в этом году мы подготовили много сюрпризов для гостей».

В начале конференции Гайнутдинов напомнил об исторической значимости места: «В Балтасинском районе, в селе Ципья, в этом году будет проводиться национальный праздник «Гырон быдтон». Уже в 1938 году в удмуртском издании газеты было написано, что был проведен удмуртский национальный праздник, где собралось много народу,и на нем даже проводились конные скачки, участвовали девушки», – отметил он.

Гайнутдинов также с гордостью отметил роль района в сохранении праздника.

«Я горжусь, что именно Балтасинский район сохранил традиции и обычаи этого праздника. Мы провели первый республиканский праздник в 2000 году, и мы каждый год проводим его, независимо от того, имеет он республиканский статус или нет», – сказал заместитель.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В этом году гостей ждет несколько нововведений. Как отметила исполнительный директор Национально-культурной автономии удмуртов РТ Мария Садовникова, особое внимание будет уделено молодежным инициативам и возрождению забытых традиций.

Главной новинкой станет расширение программы межрегионального молодежного форума «Бегер». К уже существующим направлениям – фольклору, ландшафтному дизайну и версификаторству – в этом году добавится театральное искусство. Это решение не случайно: как пояснила Садовникова, именно в селе Ципья в 1919 году началась работа над созданием первого удмуртского национального театра.

Еще одним ярким событием станут новые конкурсные программы. Помимо традиционных состязаний – конкурса красоты и таланта «Чеберина но Батыр» и семейного конкурса – в этом году впервые пройдет конкурс гармонистов «Орган Таржа».

«Удивительно, но в районе оказалось множество талантливых самоучек, владеющих этим инструментом. Многие участники – представители молодого поколения, что особенно ценно для сохранения традиций», – подметила Садовникова.

Не забыли и о старинных традициях. Как подчеркнул Гайнутдинов, одной из главных «изюминок» праздника станет состязание по игре на кубызе – древнем удмуртском инструменте, который чуть было не исчез:

«Главной изюминкой этого года станет масштабное состязание по игре на кубызе. Этот древний инструмент был практически утерян, но благодаря нашим старейшинам и энтузиастам мы смогли восстановить технику игры», –подметил он.

Говоря о танцевальной программе, Гайнутдинов отметил: «Мы специально сделали акцент на традиционных удмуртских танцах. Джигитский танец в исполнении мужчин и женский хоровод – это не просто развлечение, а живая связь поколений. Особенно трогательно, что в подготовке участвовали целыми семьями – от дедов до внуков», – подчеркнул спикер

«Здесь переплетаются древние обряды и современные форматы, что позволяет сохранять и передавать всю нашу культуру для будущих поколений», – заключила свое выступление Мария Садовникова.

Мероприятие традиционно пройдет при поддержке Министерства культуры РТ, Дома дружбы народов Татарстана и Раиса РТ Рустама Минниханова. Ожидается, что в этом году праздник соберет более 6 тысяч гостей, в том числе из соседних регионов. «Гырон быдтон» пройдет 28 июня в селе Ципья Балтасинского района РТ