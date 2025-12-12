Праздник учреждения страны: что мы отмечаем 12 декабря

Сегодня страна отмечает знаковый государственный праздник – День Конституции РФ. Этот важнейший для российской государственности закон был принят 12 декабря 1993 года, обеспечив на десятилетия надежный фундамент для развития страны. Как он был создан и почему этот праздник так дорог всем нам – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

История Конституции

Конституция страны представляет собой учредительный документ государства, определяющий его структуру, функции и принципы функционирования. В ней закреплены ключевые аспекты, формирующие основу государственного устройства. Конституция как основополагающий закон имеет высшую юридическую силу, и все законы и нормативные акты должны соответствовать ее положениям.

Первой писаной конституцией в современном понимании считается Конституция США (1787 г.), закрепившая принцип разделения властей. Однако среди старейших конституционных документов выделяют Конституцию Сан-Марино (1600 г.), а также конституции Речи Посполитой (1791 г.) и Франции (1791 г.), которые стали первыми подобными актами в Европе, но просуществовали недолго. Конституции США и Сан-Марино действуют до сих пор – с немногочисленными поправками.

В дореволюционной России не существовало классической конституции в западном понимании, однако в 1906 году фактически первой «конституцией» стали Основные государственные законы Российской империи, принятые после Октябрьского манифеста 1905 года. Они ввели Государственную думу и определенные права, хотя самодержавие сохранялось. До этого правовая система представляла собой совокупность законов, указов и судебных решений, но не единый основной акт.

Первая советская конституция – Конституция РСФСР 1918 года Фото: Музей политической истории России / Public Domain

Первая советская конституция – Конституция РСФСР 1918 года, принятая V Всероссийским съездом Советов 10 июля 1918 года. Она закрепила диктатуру пролетариата, лишила избирательных прав «нетрудовые элементы» и определила основы нового государства, опираясь на «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Это была первая Конституция РСФСР; первая союзная Конституция СССР была принята в 1924 году – после образования Союза. Именно она закрепила федеративное устройство и систему советской власти.

Жители горного аула изучают проект Конституции, 1936 год Фото: © Сергей Струнников / Public Domain

После Конституции 1924 года в СССР были приняты еще две:

Конституция СССР 1936 года (сталинская) – принята 5 декабря 1936 года; закрепила руководящую роль КПСС, всеобщее избирательное право, но фактически создала унитарную модель государства;

Конституция СССР 1977 года (брежневская) – принята 7 октября 1977 года; провозгласила «развитой социализм», расширила социальные права, ввела понятие «советский народ» и вновь утвердила руководящую роль партии.

Старая Конституция устарела

После Конституции СССР 1936 года была принята Конституция РСФСР 1937 года, а затем – Конституция РСФСР 1978 года, соответствовавшая брежневской модели.

Конституция РСФСР 1978 года соответствовала брежневской модели Фото: © Виталий Белоусов / РИА Новости

До 1989 года Конституция РСФСР находилась в полной неприкосновенности. Вопрос о необходимости изменения Конституции РСФСР впервые встал лишь в 1988–1989 годах в связи с изменением политической системы в результате перестройки.

В течение 1989–1992 годов было принято 11 законов о поправках в Конституцию РСФСР (3 до провозглашения государственного суверенитета РСФСР и 8 после). Число поправок в эту и без того нечитабельную Конституцию РСФСР составило несколько сотен. Ее каркас – концепция – оставался советским, и депутаты активно вносили многочисленные и разнообразные поправки, порой пренебрегая процедурами и делая это «с голоса». Понятно, что вследствие такого подхода документ приобрел лоскутный и весьма противоречивый, подчас даже взрывоопасный характер. Базовым конституционным противоречием было наличие двух равнозначных центров власти – Съезда народных депутатов, с одной стороны, и Президента – с другой. В тексте Основного закона было закреплено двоевластие, которое рано или поздно приводит к конфликту, чаще вооруженному. Узаконенное в Конституции двоевластие очевидным образом противоречило духу и букве Основного закона.

В 1990–1991 годах на фоне распада СССР все республики, включая РСФСР, приняли декларации о суверенитете. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР, впервые поставившая задачу разработки новой конституции на принципах разделения властей.

16 июня 1990 года была создана Конституционная комиссия во главе с председателем Верховного Совета Борисом Ельциным. В нее вошли 102 человека, среди них Руслан Хасбулатов, Сергей Шахрай, Михаил Митюков, Олег Тиунов, Валерий Зорькин, Олег Румянцев и другие. Комиссия работала до 1993 года и предлагала проект, ориентированный на парламентскую республику.

После событий октября 1993 года препятствий для разработки новой конституции не осталось Фото: © Стрельников / РИА Новости

Рожденная в борьбе

В июне 1991 года Борис Ельцин победил на президентских выборах и начал курс реформ. Он поручил разработать новый проект конституции – уже с уклоном в президентскую модель. Авторами президентского проекта стали Сергей Алексеев и Сергей Шахрай. 30 апреля 1993 года газета «Известия» опубликовала президентский вариант Конституции Российской Федерации (существенно отличавшийся от версии, которая будет принята в декабре 1993 года).

К концу июля 1993 года в стране существовали два альтернативных проекта – конфликт был неизбежен.

К декабрю 1992 года социально-экономическая ситуация в России оставалась тяжелой: гиперинфляция увеличила цены в 26 раз, началась ваучерная приватизация, что вызвало сильное недовольство общества.

12 марта 1993 года открылся VIII Съезд народных депутатов, где сформировалось устойчивое антиельцинское большинство, отвергавшее президентский проект Конституции.

22 мая Ельцин объявил о созыве Конституционного совещания, которое 12 июня поддержало «президентский» вариант.

Фото: © «Татар-информ»

21 сентября 1993 года Ельцин подписал указ №1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», предписывавший Съезду народных депутатов и Верховному Совету Российской Федерации прекратить свою деятельность, вводилась в действие временная система органов власти, на 11–12 декабря были назначены выборы в Государственную думу. В результате была нарушена действовавшая тогда Конституция РСФСР 1978 года. Опираясь на факт нарушения Конституции, 22 сентября Верховный Совет принял постановление о прекращении полномочий президента Ельцина и переходе их к вице-президенту Руцкому. Начались массовые митинги, которые переросли в беспорядки и захват зданий.

4 октября Ельцин приказал войскам взять под контроль Белый дом. В 7:30 начался штурм. Верховный Совет был разоружен, его руководители – задержаны.

После событий октября препятствий для разработки новой Конституции не осталось. Но, как говорится, нет худа без добра: проект был существенно переработан – от суперпрезидентской модели отказались. Итоговый документ установил смешанную президентско-парламентскую систему, четкое разделение властей, расширенные гарантии прав человека и федерализма, уточненное разграничение полномочий между центром и субъектами.

В октябре было назначено всенародное голосование на 12 декабря 1993 года. Конституция РФ была одобрена гражданами, а страна избрала новый парламент – Федеральное собрание. С тех пор 12 декабря отмечается как День Конституции.

12 декабря 1993 года прошло всенародное голосование по принятию Конституции Фото: Главархив Москвы / mos.ru

Не как в Америке

Конституция России 1993 года вобрала мировой опыт конституционного строительства. Существует распространенное заблуждение, будто она «списана» с Конституции США или создана при участии американских советников. Это неверно: американская модель сознательно не была принята. Российские разработчики отказались от «договорного принципа» отношений между федеральным центром и регионами, характерного для США XVIII века. Российская Конституция – продукт российских исторических условий и политического контекста.

После длительных переговоров был подписан договор 1994 года «О разграничении предметов ведения…», который стал основой для устойчивого развития республики и сохранил ее в составе России Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Конституция России и Татарстан

Федеративное устройство было закреплено еще в Конституции РСФСР 1978 года. На ее основе 31 марта 1992 года был подписан Федеративный договор между Российской Федерацией и субъектами. Не подписали его только два региона – Татарстан и Чечено-Ингушетия. В Татарстане понимали, что документ не отражает новых реалий и не учитывает меняющийся характер отношений с центром.

Начались длительные переговоры. Их итог – Договор 1994 года «О разграничении предметов ведения…», который стал основой для устойчивого развития республики и сохранил ее в составе России, уберегая от сепаратистских настроений.

Конституция РФ 1993 года провозгласила верховенство своих норм над нормами Федеративного договора, окончательно закрепив Россию как конституционную, а не договорную федерацию. Все нормативные акты субъектов, включая Татарстан, были приведены в соответствие с новой Конституцией.

12 декабря 2025 года Конституции Российской Федерации исполняется 32 года Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

Живой основополагающий документ

С 1996 года в Конституцию неоднократно вносились поправки:

укрупнение субъектов и изменение их наименований; – увеличение сроков полномочий Президента и Госдумы (2009);

объединение Верховного и Высшего арбитражного судов, присоединение Крыма и других территорий (2014);

масштабные поправки по социальным вопросам, медицине и международному праву (2020), поддержанные 77,92% граждан;

изменения 2022 года, связанные с включением новых регионов.

12 декабря 2025 года Конституции Российской Федерации исполняется 32 года. Ее принятие создало фундамент современной России, заложило продуманную правовую систему, объединившую страну и людей. С тех пор в этот день проводятся торжественные мероприятия. День Конституции касается каждого, потому что мы – граждане страны, учрежденной этим основополагающим документом.