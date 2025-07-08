Праздник семейных ценностей: в Бугульме наградили достойные семьи

Во Дворце бракосочетаний Бугульмы состоялась церемония, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. В этот день чествовали супружеские пары, отметившие значимые юбилеи совместной жизни, а также образцовые многодетные семьи. С поздравлением к участникам праздника обратился руководитель исполнительного комитета Бугульминского района РТ Дамир Фаттахов.

«Семья – это фундамент, на котором строится наше будущее. В ней рождаются любовь, уважение, ответственность, поддержка. Сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто на личном примере доказывает: настоящая семья – это величайшее богатство и источник непреходящих ценностей», – заявил он.

В числе награжденных – золотые юбиляры Альфия и Ринат Мингазовы (50 лет совместной жизни), рубиновые юбиляры Людмила и Рафаэль Булатовы (40 лет), жемчужные юбиляры Наиля Акчурина и Рим Шаяхметов (30 лет), а также супруги Альфия и Юрис Байгузины, Зиля и Владимир Сякаевы, Светлана и Фарид Набиуллины.

Были также отмечены многодетные семьи: Альбина и Григорий Чуриковы, Любовь и Александр Беляевы – за достойное воспитание детей и вклад в сохранение семейных ценностей.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес семьи Екатерины и Александра Ивановых, чей сын героически погиб, выполняя воинский долг в зоне специальной военной операции. Им была вручена памятная медаль «За любовь и верность» – как знак преклонения перед их мужеством и стойкостью, отметили в районной администрации.

Многие из присутствующих представляют профессиональные династии, которые трудятся на предприятиях Бугульминского района, передавая из поколения в поколение не только профессии, но и жизненные ценности. Участие в торжестве детей, внуков и родственников стало живым свидетельством сохранения крепких семейных традиций.

Поддержка традиционных семейных ценностей соответствует целям национального проекта «Семья».

Раис РТ Рустам Минниханов неоднократно указывал на приоритетный характер поддержки семей и защиты семейных традиционных ценностей.

«Поддержка семей – неизменный приоритет в нашей работе. Семья - основа нашего многонационального государства, надежный тыл и опора для каждого человека. Она укрепляет традиционные ценности, сохраняет преемственность поколений», - сказал Минниханов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что медали «За любовь и верность» получили в этом году 70 татарстанских семей.