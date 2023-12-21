«Праздник с семьей и близкими»: в Елабуге анонсировали новогоднюю программу

В новогоднюю ночь – с 18 часов до 21 часа 31 декабря – в елабужском «Гуляй парке» пройдет общегородское мероприятие «Встреча Нового года 2024», здесь в торжественной обстановке состоится награждение победителей муниципальных конкурсов. Для горожан и гостей выступят лучшие творческие коллективы города и заслуженный артист России Виктор Сорокин и Московский театр песни «ЯР».

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, дети военнослужащих поедут на республиканскую ёлку Раиса РТ 25 декабря, а для детей бойцов СВО в возрасте от 3 до 6 лет будет организована ёлка в Елабуге.

С 16 часов и до 18 часов ежедневно с 28 декабря по 9 января в «Гуляй парке» будет работать «Резиденция Деда Мороза», где каждый желающий сможет рассказать стихотворение Деду Морозу и получить сладкий подарок. Также можно будет сфотографироваться в фотозоне.

В новогодние праздники с 2 по 8 января ежедневно в парках города будут организованы развлекательные мероприятия. В этот раз мероприятия пройдут под лозунгом «Новый год — праздник с семьей и близкими».

На Шишкинских прудах будет идти игровая программа для детей «Зимняя компания», в Георгиевском парке запланирована квест-игра «Зимняя сказка». В сквере «Сад у дома» проведут игровую программу для детей «Снешарики», а в парке «Чебурашка» развернется развлекательная программа с играми и конкурсами «Новогоднее веселье у главной елки».

В эти же даты в «Гуляй парке» пройдут спортивные развлечения «Веселые снеговики».

7 января в 15 часов в парке «Чебурашка» состоится празднование Рождества, 13 января в этом же парке пройдет заключительная праздничная программа «Старый Новый Год».

Также с середины декабря в Елабуге открылось сразу несколько катков под открытым небом. Покататься можно на Шишкинских прудах, возле ФОК «Чемпион», рядом со спортивным комплексом «Единая Россия», за ТЦ «Меридиан» и в селе Танайка. Ледовые катки торжественно открылись на территории учебных заведений города — на площадке Инженерно-технологического лицея № 9 и Многопрофильного лицея №10.