«Праздник победы жизни над смертью»: православные Татарстана встретили Пасху

Главную службу в один из главных праздников православных христиан – Воскресения Господня – митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл провел в Благовещенском соборе Казанского Кремля.

Перед началом богослужения у ступеней Благовещенского собора прихожан встречал сам владыка Кирилл. Он поздравил пришедших с праздником и напомнил, что Пасха – это праздник победы жизни над смертью.

«Радуйтесь! Ведь жизнь очень короткая, поэтому нужно успевать радоваться. Ведь злобы везде достаточно, а радость в жизни надо найти и ее беречь. Наши тяжести, скорби, грехи, несовершенства – они все сегодня меркнут перед праздником Светлого Христово Воскресения. С праздником!», – сказал владыка прихожанам.

После этого правящий архиерей вместе со всеми зашел в собор под торжественный благовест, чтобы приступить к праздничной службе. На входе в храм полицейские проверяли наличие у людей защитных масок. Они же вместе с сотрудниками Росгвардии следили за порядком во время службы.

В одиннадцать часов вечера в соборе началась полунощница. На торжественную службу пришло много прихожан. В прошлом году жители Татарстана могли присоединиться к пасхальной службе лишь в формате онлайн из-за антиковидных ограничений, однако в этом году двери храма вновь были открыты для них.

Ближе к полуночи состоялся крестный ход. Прямо перед ним был небольшой перерыв, чтобы люди успели зажечь свечи. После этого священнослужители и прихожане крестным ходом прошли вокруг Благовещенского собора. Под непрерывный звон колоколов они пронесли вокруг храма запрестольные крест и образ Божией Матери.

Обойдя собор, крестный ход остановился перед его дверями. Митрополит Кирилл вместе с священнослужителями пропели радостный пасхальный тропарь, затем вновь зашли в собор, где после отсулжили Пасхальную заутреню и Литургию. Во время всей службы священники несколько раз обходили зал храма, восклицая: «Христос Воскресе!», и слыша ответ прихожан: «Воистину Воскресе!».

В конце службы владыка прочитал пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«В этот день, исполненный пасхальной радости и дивного света из уст в уста, от сердца к сердцу передается жизнеутверждающее благовестие – Христос Воскресен», – гласилось в послании Патриарха.

После этого Митрополит Татарстанский поздравил с праздником всех от себя лично.

«Пасха – это избавление, рубеж, это некий образ тех преодолений, которые мы в этой жизни совершаем. И когда человек вверяет свою жизнь не самому себе, а кладет ее в руку Божью, тогда воля Божья становится для него смыслом жизни», – сказал правящий архиерей.

Владыка напомнил о различных трудностях, которые удалось пережить жителям Татарстана за прошедший год.

«Но ведь над нами чистое небо, бомбы не падают, как во многих других местах. При всех трудностях мы все равно живем. У нас страна, в которой храмы не закрыты, как сейчас во многих местах до сих пор действуют страшные ограничения. Поэтому будем ценить то, что имеем. Прошедший год нам показал, насколько хрупко все, насколько все ненадежно в мире, в котором мы находимся. И только тот человек, который полагается на Бога, он являет собой этот стержень – стержень жизни», – рассказал Митрополит Кирилл.

Он напомнил прихожанам о значимости того места, в котором они находятся. Владыка вспомнил, что в этом месте ранее молились Святители Гурий, Герман, Гермоген, Митрополиты Ефрем и Кирилл.

«За четыре с половиной века 461-я Пасха в этом соборе сегодня завершается. Какое счастье, что мы в этом намоленном благословенном Божьем доме собрались сегодня», – обратился правящий архиерей к прихожанам.

В завершении Митрополит Кирилл вновь поздравил всех пришедших с праздником. Прихожане постепенно расходились по домам. Многие воспользовались специально выделенными автобусами, которые подъехали ночью к остановке «Центральный стадион»

Фото: Михаил Захаров.