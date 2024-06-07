«Праздник не закроешь шлагбаумом»: почему в селах Пестречинского района отменили Сабантуй

В Пестречинском районе решили не проводить Сабантуй в деревнях, объясняя это невозможностью соблюсти требования безопасности

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сабантуя не будет ни в одной из деревень Пестречинского района

Пока весь Татарстан готовится к традиционному народному празднику, в Пестречинском районе тишина – Сабантуй в этом году в селах этого района решили не проводить. Единственный праздник плуга пройдет в районном центре.

Как узнал «Интертат» из своих источников, от Сабантуя в деревнях решили отказаться из-за невозможности обеспечения требований безопасности.

Как пояснил глава Отар-Дубровского сельского поселения Фаяз Каримуллин, решение было принято по рекомендации правоохранительных органов.

«После того как назначается время мероприятия, за один месяц мы отправляем уведомление в МВД. Наше уведомление посмотрели и сказали, что не могут обеспечить нас охраной порядка. “Вы не сможете найти частные охранные предприятия, потому что денег у вас нет”, – сказали нам. Направили главе исполкома района письмо о том, что Сабантуй следует провести только в районном центре», – рассказал он.

Глава Шалинского сельского поселения Ильшат Ахметзянов заявил: «Сабантуя не будет ни в одной из деревень Пестречинского района. В плане выполнения требований правил безопасности мы не можем осилить».

По его словам, много требований к безопасности, которые муниципалитет не сможет осилить, – это и частные охранные предприятия (ЧОП), ограждения, металлоискатели. Силы правоохранительных органов сосредоточены сейчас на обеспечении правопорядка на мероприятиях БРИКС в Казани.

Он отметил, что жители села возмущены, «но всем объясняли, почему так получилось».

Заместитель руководителя исполкома Пестречинского района Азат Шайхисламов подтвердил, что причина связана с соблюдением требований безопасности.

«Отмена сабантуев связана с требованиями безопасности согласно Постановлению. Главы сельских поселений, если у них есть деньги для обеспечения охраны, могут провести праздник. В Пестрецах Сабантуй пройдет 8 июня», – рассказал Азат Шайхисламов.

В апреле Ильгам Кашапов был назначен руководителем Представительства Татарстана в Белоруссии Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

У Ильгама есть, у Раиса – нет. Что это? Сабантуй!

Отмена сабантуев в селах Пестречинского района пришлась на время смены районного руководства.

В апреле экс-глава района Ильгам Кашапов был назначен руководителем Представительства Татарстана в Белоруссии. Вместо него руководит районом бывший депутат Госсовета РТ, экс-руководитель компании «АгроИнвест» 54-летний Раис Сулейманов. Пока в статусе и.о. Ильгам Кашапов – местный кадр, родился в Ленино-Кокушкино Пестречинского района, а Раис Сулейманов – человек со стороны, уроженец села Чулпаново Нурлатского района.

Раис Сулейманов сейчас официально является исполняющим обязанности руководителя исполкома Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Камиль Каримов: «Этот праздник не закроешь шлагбаумом»

Как отнеслись к отмене народного праздника в родном районе известные деятели культуры – уроженцы Пестречинского района? Народный артист Татарстана, выходец из села Шали Камиль Каримов не видит в этом ничего предосудительного, если такое произойдет только в этом году.

«Для меня это тоже стало новостью. Я слегка в замешательстве. Если это лишь один случай и просто в этом году так надо, то тут ничего плохого нет, потому что события очень плотные, связаны друг с другом. Какое бы мероприятие ни проходило в Казани, наш Пестречинский район полностью там. У меня нет конкретного ответа», – отметил он.

Камиль Каримов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он напомнил, что Сабантуй – это старинная традиция схода жителей села. «Думаю, надо хотя бы вечером людям собраться. Сабантуй – это не только вековой наш праздник, он идет с древнейших времен. Поэтому его не остановить. Просто по взмаху руки не перекрыть этот праздник шлагбаумом», – считает Каримов.

Зуфар Хайрутдинов: «Неудивительно, что в этом году его отменили»

Народный артист Татарстана, композитор, выходец из деревни Отар-Дубровка (Татар Казысы) Зуфар Хайрутдинов уверен, что во время проведения специальной военной операции Сабантуй проводить необязательно.

«Когда идет СВО, необходимости проводить Сабантуй, может быть, и нет. Во время Великой Отечественной войны 4 года подряд сабантуи не проводили, проводили народный сход – җыен. Совсем не удивительно, что в этом году не будет. Может быть, так правильно, так и надо. Я считаю, что надо делать на основе наших традиций. Если даже проводить Сабантуй, оставить только соревнования. Думаю, безумное веселье, пляски, пьянство в этот праздник неуместны», – полагает он.

Зуфар Хайрутдинов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Римма Никитина: «У людей нет настроения праздновать»

Уроженка села Кряш-Серда Римма Никитина заметила, что люди не особо настроены на праздник.

«Я слышала, что в деревнях сабантуев не будет. У нас в деревне Сабантуй проводят 23 июня. Пока не говорили, что он не состоится, не могу сказать точно. Думаю, что Сабантуй все равно должен проходить. Война была и раньше, но все равно проводили. Это самый народный, естественный праздник, который люди праздновали после весенних полевых работ. Поэтому, я думаю, надо проводить. То, что сейчас идет специальная военная операция, конечно, влияет на настроение людей, на концертах это чувствуется. Люди особо не настроены на веселье», – отметила она.

Римма Никитина Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Фанзиля Завгарова: «Сабантуй проходил даже в годы Великой Отечественной войны»

Главный фольклорист Татарстана, кандидат филологических наук Фанзиля Завгарова считает отмену сабантуев ущемлением прав людей.

«Сабантуй официально не проводился только во время коронавируса. Как же в деревне без Сабантуя? Я совсем не понимаю, для меня это странная причина. Если жители деревни сами заявляют, что Сабантуй им не нужен, – это другой вопрос. А если так решило местное управление, я это считаю ущемлением прав людей. У каждого человека есть конституционное право проводить свои традиционные праздники», – сказала она.

Фанзиля Завгарова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Она утверждает, что даже в годы Великой Отечественной войны сабантуи проходили. «Конечно, конных скачек не было. В 1941-1942 годах в некоторых деревнях Сабантуй проводился, в некоторых нет. В 1943-1944 годах во многих деревнях Сабантуй уже был. Хоть мужчин уже не было, подрастали юноши. Они соревновались в борьбе на поясах, праздник проводили с деревенской детворой, с тем, кто есть в деревне. В некоторых краях на ковер выходили женщины. Например, в нашей деревне такое было. Наши тетушки рассказывали, какие были соревнования, кто в них участвовал. Если у народа душа просит праздника, никак этому не препятствовали», – напомнила эксперт.

Ильнур Файзрахманов: «Не только в Пестречинском, во многих районах так происходит»

В прошлом году журналист Ильнур Файзрахманов призывал отменить Сабантуй из-за проведения специальной военной операции. В этом году он будет работать ведущим на нескольких сабантуях. Он также подтвердил, что по причине невозможности обеспечить безопасность Сабантуй отменяется не только в Пестречинском, но и во многих других районах Татарстана.

Ильнур Файзрахманов Фото: из личного архива Ильнура Файзрахманова

«Во многих местах основные силы по обеспечению безопасности направляются на районный Сабантуй, а в деревнях эта обязанность накладывается на местные самоуправления. Если могут обеспечить безопасность – проводят, нет могут – делают не как Сабантуй, а по-разному. Кто-то делает как День деревни, у кого-то это вечерний Сабантуй. Не только в Пестречинском, во многих районах так происходит», – поделился он.

По словам Файзрахманова, например, в деревне Кутлу-Букаш Рыбно-Слободского района 6 июля будет Праздник Семьи. Будет Сабантуй для детей, борьба на поясах среди детей, конкурс чтения Корана. «Я за вот такие праздники», – сказал он.

Энже Габдуллина, «Интертат», перевод с татарского