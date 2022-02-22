«Праздник мужества и отваги»: накануне 23 февраля Минниханов вручил награды татарстанцам

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня защитника Отечества, состоялось сегодня в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева в Казани с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова.

«Уважаемые ветераны Вооруженных сил, офицеры и генералы, прапорщики и мичманы, солдаты и матросы, сегодня мы собрались в преддверии торжественной даты — Дня защитника Отечества. Это праздник мужества, отваги, благородства, преданности Родине и народу. В этот день с особой силой ощущается связь времен и преемственность поколений», — сказал Рустам Минниханов, обращаясь к собравшимся в зале.

Президент РТ отметил, что «самоотверженность народа в годы Великой Отечественной войны навсегда останется в наших сердцах». Отечественная история полна примерами героизма и бесстрашия, проявленных российскими воинами. Жители республики никогда не забудут стойкость и мужество, проявленные военнослужащими в ходе войны в Афганистане, во время контртеррористических операций на Северном Кавказе и в Сирии, при выполнении миротворческих миссий.

«Хочу выразить признательность всем, кто в данный момент исполняет служебный и воинский долг, несет боевое дежурство, обеспечивая нашу безопасность. Уважаемые ветераны войны, военнослужащие армии и флота, дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с праздником — Днем защитника Отечества. Искренне желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, семейного благополучия и всего самого наилучшего», — заключил Минниханов.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Президент РТ вручил государственные награды СССР, Российской Федерации и Республики Татарстан. Медалью «За отвагу» награжден Шараф Зиатдинович Садриев, удостоверение вручено его дочери Разие Дорофеевой. Ордена Красной Звезды удостоен Михаил Васильевич Филимонов, удостоверение вручено его внуку Николаю Филимонову.

Медаль «За отличие в охране общественного порядка» вручена старшему оперуполномоченному отдела уголовного розыска Управления МВД России по Казани, майору полиции Павлу Позднякову. Медалью «За отвагу на пожаре» награжден заместитель начальника службы пожаротушения — начальник дежурной смены Управления договорных подразделений Федеральной противопожарной службы по РТ Сергей Андреев.

Медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» отмечен сотрудник Управления Федеральной службы безопасности РФ по РТ полковник Алексей Снашков.

Кроме того, были вручены медали «За доблестный труд», «100 лет образования ТАССР» и объявлены благодарности Президента РТ. В частности, благодарность Президента Татарстана объявлена заместителю военного комиссара РТ Алексею Денькину.

«От имени офицеров, прапорщиков, сержантов и от себя лично разрешите поблагодарить за высокие награды. Руководство Республики Татарстан уделяет большое внимание и проводит огромную работу по патриотическому воспитанию граждан, социальной защите военнослужащих, ветеранов и членов их семей», — сказал в ответном слове Алексей Денькин.

После церемонии награждения состоялся праздничный концерт.