Праздник мудрости и долголетия: в Казани прошел гала-концерт фестиваля «Балкыш»

Фото: Яны Кузахметовой

В Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая состоялся гала-концерт лауреатов VIII Республиканского фестиваля самодеятельных исполнителей среди ветеранов «Балкыш» («Сияние»), посвященный Декаде пожилого человека.

Почетными гостями концерта стали министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, председатель Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике Светлана Захарова и председатель Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ, заместитель председателя оргкомитета фестиваля Хабир Иштиряков.

«Большое спасибо всем участникам фестиваля „Балкыш“ („Сияние“), вы талантливые люди. Друзья, своей активной работой вы вдохновляете других людей. Недавно у нас состоялся диалог с Раисом Республики Татарстан [Рустамом Миннихановым]. Я сказал ему: „Рустам Нургалиевич, большое спасибо вам за вашу работу, за поддержку, которую вы оказываете ветеранам и пожилым людям“. А вы знаете, что он мне ответил? „Если мы не помогаем старшим поколениям, если мы не помогаем ветеранам, то зачем же мы нужны?“ Хочется, чтобы сегодня был яркий праздник. Спасибо вам большое!» — обратился к собравшимся Хабир Иштиряков.

Открыл гала-концерт народный ансамбль гармонистов «Татарские гармоники» культурного центра «Залесный».

«Фестиваль „Балкыш“ — это именно тот формат, где задействованы люди немолодого возраста. Они с удовольствием приходят сюда. Мы сейчас выступили, и все такие радостные, потому что сцена омолаживает, сразу чувствуется, насколько люди моложе выглядят после выхода на сцену. Это стимул к жизни, потому что сидеть взаперти, в четырех стенах, — это одно, а общаться с людьми, выходить на сцену и заниматься своим любимым делом — это совсем другое», — поделился своими ощущениями после выступления руководитель ансамбля Ринат Мухутдинов.

Республиканский фестиваль самодеятельных исполнителей среди ветеранов «Балкыш» («Сияние») является самым крупным из числа подобных проектов по поддержке пожилых людей в Татарстане. Все годы своего существования мероприятие проводится при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. Организатором фестиваля выступает совет Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ. Председатель оргкомитета фестиваля — Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Материал Яны Кузахметовой