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Общество 27 июня 2023 16:18

Праздник кумыса «Кымыз бәйрәме» пройдет в Ютазинском районе

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В субботу, 1 июля, в селе Абсалямово Ютазинского района Татарстана впервые пройдет межрегиональный фестиваль «Праздник кумыса» ( «Кымыз бәйрәме»). В фестивале примут участие кумысоделы республики и соседних регионов.

На площадке майдана будут установлены шатры с выставкой сельхозпродукции и изделий мастеров прикладного искусства «Город мастеров». Зрители смогут понаблюдать за соревнованиями по стрельбе из лука с лошади и по метанию камня «Ык ташы», принять участие в мастер-классах, традиционных национальных играх, конкурсах и состязаниях.

В этот же день здесь будет организована национальная борьба на лошадях «Аударыш».

И, конечно, все гости угостятся напитком из кобыльего молока. Компетентное жюри выберет самый качественный кумыс, представленный на фестивале.

Перед гостями мероприятия выступит этно-музыкальная группа «Алпар» и ансамбль танца «Казань».

#ютазинский район #кумыс #фестиваль
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