Праздник, который полюбила вся страна: как в Москве провели три Сабантуя в одном

Танцы в татарской деревне или чай с медом в башкирской юрте?

Общегородской Сабантуй прошел сегодня в столице России. В музее-заповеднике «Коломенское» собрались тысячи людей, чтобы вместе отметить событие, которого каждый год с нетерпением ждут не только татары и башкиры, но и представители других национальностей нашей необъятной страны. Приобщиться к старинным традициям приехали и гости из стран ближнего зарубежья: Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Белоруссии и других. Еще бы, ведь в этот раз организаторы решили не мелочиться и устроить сразу три Сабантуя: детский, дневной парковый и ночной танцевальный.

На огромной территории, где раскинулись аутентичные деревни, изготовленные из материалов, специально привезенных из регионов, действительно было чем заняться. Например, научиться ткать узорчатые ковры, прясть пряжу или вышивать в резных татарских домиках с массивными разукрашенными ставнями. Или послушать игру на домбре или курае в башкирской деревне, а также выпить чаю с медом в одной из юрт.

Для самых активных уже с самого открытия играла музыка и звучали песни в исполнении народных творческих коллективов.

С самого утра в парковой зоне начали собираться первые гости, довольно скоро у палаток с национальными угощениями начали образовываться очереди. Заядлые гурманы смогли попробовать разные блюда на площадках Кухни народов мира. Также на площадке Сабантуя работала полевая кухня.

Далее, если подняться выше, можно было очутиться на аллее национальных шатров «Улица добрых соседей», где прохожим предлагали принять участие в различных розыгрышах, а также поприсутствовать на лекциях и мастер-классах для детей и взрослых.

На территории музея-заповедника «Коломенское» прошел Кубок мира по поясной борьбе корэш. Всего было разыграно 10 комплектов наград в разных весовых категориях с участием борцов Кыргызстана, Таджикистана. Азербайджана, Гвинеи, Ирана, Конго и России. В финале абсолютной весовой категории Ранис Гилязетдинов из Набережных Челнов победил своего напарника по сборной России Радика Салахова из Заинска и получил главный приз от Раиса РТ – автомобиль.

Кроме того, волонтеры пригласили желающих принять участие в благотворительном квесте «Поделись добром».

Год семьи на Сабантуе-2024: лекции о браке, экспресс-свидания и детские игры

Образовательное пространство от Духовного управления мусульман Москвы в этом году посвятили семейным ценностям. Эксперты провели целый цикл лекций о традиционных ценностях, рассказали о воспитании детей, о том, как найти себе спутника жизни и создать крепкую семью. И даже организовали для одиноких людей экспресс-свидания, где те могли пообщаться с «себе подобными» и, возможно, встретить свою судьбу.

Напомним, что 2024-й в России проходит под эгидой Года семьи, объявленного указом Президента РФ Владимира Путина. Поэтому и на Сабантуе в Москве этой теме уделили особое внимание.

В этом году множество активностей было организовано для самых маленьких посетителей: детские площадки, полоса препятствий с призами в виде игрушек на финише, сражение на бревне, мастер-класс рисования песком, лепка и многое другое.

Торжественное открытие праздника началось с яркого танцевально-музыкального номера, демонстрирующего лучшие татарские и башкирские традиции трудолюбия, гостеприимства, а также создания большой и дружной семьи.

«Мы едины и непобедимы»

Официльный старт празднику дал глава Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарит Фарисов.

«Все то, что мы имеем, мы должны передать нашим детям, внукам и правнукам. И то, что имеем, мы обязаны совершенствовать. Сабантуй-2024 объявляю открытым. С праздником! Мы едины и потому – непобедимы», – сказал он.

Участие в церемонии принял Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, который передал гостям праздника поздравления от Раиса РТ Рустама Минниханова и вручил благодарственные письма от Татарстана за вклад в организацию Сабантуя и укрепление межрегиональных отношений.

«Рустам Нургалиевич очень тепло отзывался о сабантуях в Москве. Он передал теплые слова благодарности Автономии татар Москвы и ее руководителю Фариту Фарисову за организацию этого замечательного торжества. Мы благодарим тружеников села, к сожалению, стареющих и сокращающихся в численности, за их труд и за то, что они сохраняют наши традиции, базовые ценности, доставшиеся нам от прадедов. И эти цели на Сабантуе очень ярко проявляются. Сабантуй делает нас ближе друг к другу», – сказал он.

Послание от мэра столицы Сергея Собянина зачитал глава Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

«В Москве красочный и душевный Сабантуй собирает тысячи людей. Пусть Сабантуй-2024 подарит каждому гостю торжества добрые яркие эмоции, каждому от мала до велика», – пожелал от себя чиновник.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников поблагодарил татар и башкир за то, что они каждый год дарят москвичам незабываемый праздник.

«Сейчас, когда проходит спецоперация, мы становимся еще ближе. Все мы, башкиры, татары, русские и каждый из народов нашей большой многонациональной страны. Мы показываем, что мы вместе и будем бороться за свои ценности», – подчеркнул Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров.

«Ни ноты музыки недружественных стран»: кто спел на Сабантуе?

Концертная программа на главной сцене стартовала с выступления заслуженной артистки РТ Ляйсан Мингазовой. Она открыла ее известной песней о Родине «Счастья тебе, земля!». Также перед гостями выступили мультиинструменталист Загир Зайнетдинов, народные артистки Татарстана Наиля Фатехова и Резеда Шарафиева, заслуженные артисты РТ Гульдания Хайруллина, Ильнур Гумеров и Ляйсан Мингазова, театр танца «Булгары» и ансамбль татарского танца «Ильдан».

От Башкортостана перед зрителями свои хиты исполнили народные артисты Артур Туктагулов, Лилия Биктимирова и Фадис Ганиев, заслуженные артисты республики Рустем Шагбалов и Искандар Газизов, а также оркестр «Бишбармак» и этнопроект «Хазина».

Музыка не смолкала до позднего вечера. Примечательно, что на торжестве не прозвучало ни одной песни на иностранном языке: только татарские, башкирские и русские. И это не случайно – такова была просьба к организаторам военнослужащих, находящихся на спецоперации.

«По просьбе бойцов СВО, которые находятся сейчас на фронте, на нашем мероприятии не звучит ни одной ноты музыки недружественных государств. На празднике все только наше национальное. – объяснил Фарит Фарисов. – А формат нашего праздника, как всегда, без капли алкоголя».

Ну а после завершения дневной программы желающие продолжить веселье переместились в клуб на обещанный третий Сабантуй – ночную безалкогольную татарскую дискотеку, которая будет длиться «до первых петухов». Точнее, до пяти часов утра.

Фотографии и видео Дарьи Сайфиевой