Праздник к нам приходит: силовики и коммунальщики РТ готовы к работе в усиленном режиме

Именно в новогодние праздники пожары и ДТП с погибшими случаются чаще, чем в обычные дни. 142 пожара и 72 ДТП произошли в прошлые новогодние выходные – такие данные сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ привели представители МЧС и МВД. В эти дни сотрудники всех силовых ведомств переходят на усиленный режим работы.

В новогоднюю ночь и последующие праздничные дни будет усилена работа сотрудников МВД

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В новогоднюю ночь на улицах будут дежурить более двух тысяч полицейских

О безопасности жителей Татарстана и гостей столицы в новогодние праздники сегодня говорили на брифинге в Кабинете Министров РТ. Эксперты утверждают – в эти дни нагрузка на ведомства и спецслужбы увеличивается в разы. Связано это не только с тем, что увеличивается число происшествий, но и с их профилактикой.

В частности, в новогоднюю ночь и последующие праздничные дни будет усилена работа сотрудников МВД. В парках, скверах, елочных городках по всей республике будут дежурить как минимум две тысячи полицейских одновременно. Усиленное патрулирование будет и в местах проведения детских мероприятий.

Фяргат Мухаметзянов: «Сотрудники нашего ведомства в эти дни будут работать в усиленном режиме» Фото: prav.tatarstan.ru

«Подготовка к работе во время праздничных дней у нас началась с ноября. Совместно с муниципалитетами мы просчитывали все возможности, транспортные сети, места массового отдыха. Сотрудники нашего ведомства в эти дни будут работать в усиленном режиме», – отметил замначальника полиции МВД по РТ по охране общественного порядка Фяргат Мухаметзянов.

«Навестили всех владельцев оружия, побеседовали с ними»

Помогать полицейским будут сотрудники Росгвардии. В новогоднюю ночь в 16 районах республики патрулировать улицы будут более 170 человек, рассказал замначальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии России по РТ Марат Салахиев.

Марат Салахиев: «В парках, скверах и на территории елочных городков планируется привлекать 80 военнослужащих и сотрудников» Фото: prav.tatarstan.ru

«С 1 по 8 января ежедневно для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности на улицах, в парках, скверах и на территории елочных городков планируется привлекать 80 военнослужащих и сотрудников», – уточнил Салахиев.

Кроме того, на контроле сотрудников вневедомственной охраны будут находиться более 28 тысяч квартир. Сотрудники Росгвардии наведались к владельцам оружия и провели с ними профилактические беседы.

«Этот год в Татарстане начался не лучшим образом»

В эти дни, как отметил представитель ведомства, увеличивается и число аварий на дорогах республики и пьяных за рулем. Он добавил, что на линии выходят десятки экипажей ДПС.

Марат Салахиев добавил что на линии выходят десятки экипажей ДПС Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Этот год в Татарстане начался не лучшим образом. За новогодние праздники на дорогах республики произошло 72 ДТП, в которых погибли 18 человек, в том числе два ребенка. Мы это учли и будем предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасности людей на дорогах», – рассказал Фяргат Мухаметзянов.

Попался на запуске салюта и был оштрафован на 30 тысяч

О действии особого противопожарного режима и мерах предосторожности во время запуска салютов напомнил начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин. В эти дни запускать пиротехнику можно только на специальных площадках, а их в Татарстане более тысячи. Ограничительные меры будут действовать до 8 января. При этом сотрудникам МЧС уже попался один казанец, который решил запустить салют в неположенном месте. Видео с ним появилось в социальных сетях. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Рафис Хабибуллин: «Тем, кто решил запустить пиротехническое изделие в неположенных местах, будут грозить штрафы до 20 тысяч рублей» Фото: prav.tatarstan.ru

«Во время действия особого противопожарного режима ответственность за нарушение требований безопасности увеличивается в два раза. Тем, кто решил запустить пиротехническое изделие в неположенных местах, будут грозить штрафы до 20 тысяч рублей. Должностные лица будут оштрафованы на 60 тысяч рублей, юридические – на 800 тысяч», – уточнил Хабибуллин.

Покупать салюты и любую другую пиротехнику лучше всего в специальных магазинах. Перед ее использованием нужно внимательно изучить инструкцию.

«Из-за пьяных на пожарах в прошлые новогодние праздники погибли восемь человек»

Глава ведомства отметил, что работа в новогодние праздники для сотрудников МЧС как никогда напряженная. Ведь именно в эти дни число пожаров увеличивается в два раза. В прошлый Новый год в Татарстане произошло 142 пожара, в которых погибли восемь человек. Чаще всего возгорания возникали в жилых домах.

«По вине нетрезвых людей произошли 17 пожаров, на которых погибли восемь человек, еще десять человек получили травмы. В первую очередь это связано с длительностью праздничных дней, увеличением применения электроприборов, употреблением алкоголя», – добавил Хабибуллин.

Глава ведомства отметил, что работа в новогодние праздники для сотрудников МЧС как никогда напряженная Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Глава ведомства еще раз обратился к жителям республики с просьбой соблюдать все правила пожарной безопасности. Ведь так можно будет сберечь себя и своих детей.

Коммунальщики будут работать круглые сутки – за возможные неудобства министр извинился заранее

Работать в усиленном режиме будут и сотрудники ЖКХ и аварийные службы, добавил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Айзатуллин.

Марат Айзатуллин: «В этом году наблюдается неспокойная погода: то метели, то гололед. Возрастает нагрузка на медиков» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы выполнили все подготовительные работы. Татарстан и столица готова принимать гостей. Жителям республики хотелось бы пожелать, чтобы они относились к себе как можно бережнее и правильно себя вели. В этом году наблюдается неспокойная погода: то метели, то гололед. Возрастает нагрузка на медиков. В случае каких-либо неудобств я заранее прошу прощения у жителей республики и гостей столицы», – обратился к татарстанцам Айзатуллин.