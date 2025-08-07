Праздник из программы конкурса «Курше Фест» прошел в одном из дворов в Мензелинске

Во дворе дома №19 на улице М. Джалиля в Мензелинске прошел праздник из программы конкурса дворовых событий «Курше», который организован в рамках проекта «Лето в Татарстане» при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова.

Праздник объединил не только жителей двора, но и гостей из других городов. Прямо во дворе для детей провели интересные мастер-классы по созданию украшений из эпоксидной смолы и росписи шоперов, где они могли проявить свою фантазию, а также множество игр, развлечений, сообщили организаторы.

Для взрослых участников провели мастер-класс по росписи спила дерева. Еще во дворе обустроили фотозону с ростовой куклой и зону мыльных пузырей. Помимо этого, для гостей организовали танцы, пели песни на русском и татарском языках.

«Сегодня наш район стал центром фестиваля добрососедства «Наш двор». Этим летом фестиваль побывает в каждом районе Татарстана. Мы собираем вместе добрых соседей, единомышленников, которые вместе делают общее благое дело. Благодаря нашим совместным усилиям родной край становится краше, комфортнее, ярче», – отметили ведущие праздника.

Вечером для гостей праздника организовали концерт и наградили активных мензелинцев благодарственными письмами Раиса РТ Рустама Минниханова за активное участие и вклад в реализацию программы «Наш двор».

Помимо этого, для юных зрителей и их родителей работники киноучреждения показали мультфильм под открытым небом.

Конкурс «Курше фест» направлен на создание ярких событий в городских дворах республики. Это продолжение программы «Наш двор», которое позволяет жителям превратить свои дворы в центры творчества, общения и активности.

Масштабный проект «Лето в Татарстане» запущен с 1 июня по инициативе Раиса республики. Он объединяет сотни событий – от дворовых праздников до крупных фестивалей. В его рамках проводят спектакли, конкурсы, мастер-классы и другие события.

фото и видео: организаторы конкурса