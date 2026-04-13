Праздник грачиной каши «Карга боткасы» вновь пройдет в комплексе «Туган авылым»

В национальном комплексе «Туган авылым» 18 апреля отметят праздник грачиной каши «Карга боткасы».

«У каждого народа есть неотъемлемые календарные праздники. У татарского народа весна начинается с "Карга боткасы" – с праздника грачиной каши», – рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель руководителя исполкома Всемирного конгресса татар Ирек Шарипов.

«Карга боткасы» на территории национального комплекса «Туган авылым» проводится Всемирным конгрессом татар уже в третий раз и является одним из трех календарных праздников татар. Праздником грачиной каши отмечают приход весны.

Ирек Шарипов

Торжественное открытие программы состоится в 10:00. До 15:00 на главной сцене будут выступать артисты. На площадке мероприятия будет работать народная ярмарка.

«Аутентичность сохранится. Дети будут ходить по домикам, которые есть на нашей территории, будут стучатся в каждую дверь, бабушки будут слушать их песни и стихи. Наши шеф-повара приготовят самую вкусную кашу, которая пропитается ароматом природы», – рассказала руководитель PR-службы нацкомплекса «Туган авылым» Роза Гарипова.

Второй год подряд в рамках праздника грачиной каши проведут конкурс «Яз сылуы» («Весенняя краса») среди школьниц. В этом году заявки на участие в конкурсе пришли из 15 школ. На сцене для всех желающих будет организован конкурс татарских народных песен «Карга-оке».

Роза Гарипова

Инициативу к освещению праздника проявили туристические компании в Казани, отметил Шарипов.

«Туркомпании будут подвозить туристов посмотреть на аутентичный татарский народный праздник своими глазами», – добавил он.

Праздник «Карга боткасы» проводится в целях приобщения детей к татарской национальной культуре и традициям и воспитания бережного отношения к природе.

Ежегодно ВКТ, помимо «Карга боткасы» проводит еще два календарных татарских праздника: фестиваль «Татар чае», которым отмечают начало осени, и фестиваль «Каз өмәсе», которым отмечают начало зимы. Работа Всемирного конгресса татар направлена на возвращение национальных обычаев и татарских народных праздников.