«Праздник – это стресс для организма»: советы гастроэнтеролога, как пережить Новый год

Традиционный новогодний стол – это боль для нашей пищеварительной системы. О том, чем опасно переедание, как составить здоровое меню на новогоднюю ночь и не нуждаться в помощи врачей после праздников, в интервью ИА «Татар-информ» рассказала гастроэнтеролог консультативной поликлиники Республиканской клинической больницы Эльвина Мясоутова.

Эльвина Мясоутова: «Если вы знаете, что любите переесть, ходите по родственникам и везде что-то нужно покушать, обязательно в кармане держите ферменты» Фото: © Эвелина Киселева / ИА «Татар-информ»

Чем опасно переедание?

Новый год по традиции сопровождается пышным застольем, жители навещают друзей и родственников, каждый раз садясь за стол. Довольно часто это приводит к перееданию, что очень вредно для здоровья.

«Если мы переедаем, стенки желудка растягиваются, пища лучше усваиваться не будет. Если вы знаете, что любите переесть, ходите по родственникам и везде что-то нужно покушать, обязательно в кармане держите ферменты. Тогда вы будете как-то защищать свой желудок и кишечник, пища будет лучше усваиваться», – посоветовала гастроэнтеролог консультативной поликлиники Республиканской клинической больницы Татарстана Эльвина Мясоутова.

Белки, жиры и углеводы должны хорошо перевариваться, добавила врач. Поэтому переедания необходимо избегать вообще.

«Но если не получается ограничить, стоит хотя бы обезопасить себя», – сказала она.

Каждое переедание может привести к избыточной массе тела, вплоть до ожирения Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

По словам специалиста, каждое переедание может привести к избыточной массе тела, вплоть до ожирения. С этими печальными последствиями все чаще встречается молодежь Татарстана.

«Если вы знаете, что переедаете, не нужно ограничивать физическую нагрузку. Обязательно нужно заниматься спортом. Хотя бы элементарная прогулка 15-30 минут на свежем воздухе уже будет влиять на лучшее усваивание пищи, и самочувствие будет улучшаться. Любое переедание, любой праздник – это сам по себе стресс. Для человека это праздник, а наш организм, к сожалению, не понимает, что происходит», – подчеркнула врач.

Элементарная прогулка 15-30 минут на свежем воздухе уже будет влиять на лучшее усваивание пищи, и самочувствие будет улучшаться Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Сделать новогодний стол полезным – возможно

Главное правило, по словам врача, – новогодний стол должен быть разнообразным.

«Майонез заменить на более здоровые заправки. Мы рекомендуем заправлять салаты оливковым маслом. Сейчас есть очень много вариантов, например тыквенное масло, еще различные сорта», – посоветовала гастроэнтеролог.

Необходимо употреблять больше клетчатки – это овощи, фрукты. Также следует пить больше воды и ограничить алкоголь.

«Максимально допустимая доза крепкого алкоголя в сутки не более ста граммов, если это вино – бокал, около 250 миллилитров сухого вина. Если говорить о пиве, мужское население очень любит употреблять его, то где-то не более литра в сутки. Это идет из расчета в сутки, не за один присест», – рассказала врач.

Однако лучше всего отказаться от спиртного вообще.

Салаты с майонезом – оливье, селедка под шубой, сырный – самые популярные у нашего населения. Их лучше заменить, например, на греческий Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Оливье, селедка под шубой, сырные салаты – самые популярные салаты у нашего населения, я бы посоветовала их заменить. Оливье я бы заменила греческим салатом, еще бы какой-то овощной салат придумала. На второе я бы рекомендовала суп, приготовленный не из жирного сорта мяса, сейчас очень популярны протертые супы – грибы, брокколи, капуста. Это очень полезно для организма – овощной суп», – отметила она.

Мясо полезнее белое, также хорошо усваивается мясо кролика, индейки и перепела.

Любимый новогодний бутерброд – красная икра на булочке со сливочным маслом – очень жирная закуска, по словам гастроэнтеролога, это гиперкалорийно. Любовь к таким закускам может перейти в избыточную массу тела, из-за этого могут быть проблемы с внутренними органами, в первую очередь страдает печень.

Сладкое тоже надо стараться ограничивать по мере возможности. Печень страдает от избыточной нагрузки: жирное, мучное, сладкое, соленое Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Сладкое тоже надо стараться ограничивать по мере возможности. Во всех диетах врачи рекомендуют пациентам употреблять много овощей и фруктов, также чернослив, курагу, хлеб и сухари из муки грубого помола или цельнозерновой.

«Печень страдает от алкоголя и от избыточной нагрузки: жирное, мучное, сладкое, соленое. Это все влияет на печень даже больше, чем на желудок», – добавила врач.

Хроникам не стоит забывать о прописанной диете

Особо опасны новогодние праздники для людей, у которых уже диагностированы заболевания желудка, кишечника и других органов пищеварительной системы.

«Для каждого пациента, для каждого заболевания у нас есть определенная диета, которой пациент должен придерживаться с того момента, как только ему поставили диагноз, и в течение всей жизни. Нет такого, что праздник, и пациент может расслабиться. Конечно, мы стараемся объяснить это пациентам», – отметила собеседница ИА «Татар-информ».

Однако зачастую пациенты, у которых уже есть проблемы с пищеварением, не следуют советам врачей, переедают, много едят жирного и пьют алкоголь.

Ни в коем случае в новогодние праздники нельзя отказываться от терапии, прописанной врачом. Таблетки нужно принимать, а диете следовать Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Если у вас проблемы с желудком, если вы знаете себя, что в праздники вы любите погулять, переесть, то нужно принимать какие-то ферментные препараты, чтобы пища лучше усваивалась. Конечно, диета – это очень важно. Пациенты должны употреблять в пищу продукты, которые содержат больше клетчатки, чтобы пища переваривалась», ­– отметила врач.

Эльвина Мясоутова подчеркнула – ни в коем случае в новогодние праздники нельзя отказываться от терапии, прописанной врачом. Таблетки нужно принимать, а диете следовать, тогда не придется после праздников навещать гастроэнтеролога или ложиться в больницу с обострением.

После новогодних праздников пациентов становится больше

Статистика такова, что после новогодних гуляний у многих татарстанцев обостряются заболевания.

«Переедание и стресс от всего этого приводят к обострению хронических заболеваний. Те наши пациенты, которые много лет наблюдаются, бывает, что приходят после праздников. Первый месяц стабильно наблюдаем тенденцию к увеличению пациентов: переел жирного, мучного, сладкого, соленого», – отметила Эльвина Мясоутова.

После Нового года прибывают и новые пациенты, которые столкнулись с проблемами ЖКТ в первый раз.

Язвенная болезнь очень часто встречается у молодых людей, потому что сейчас питание регулировать очень сложно Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Но это нужно очень хорошо погулять, я считаю. Очень много молодежи. Язвенная болезнь очень часто встречается у молодых людей, потому что сейчас питание регулировать очень сложно. Много добавок, консервантов в пище. Не все наши пациенты, да и не все мы всегда смотрим на состав. Хотя на это очень важно обращать внимание, ведь очень многие есть раздражающие факторы, которые будут способствовать возникновению каких-либо заболеваний», – подчеркнула специалист республиканской клиники.

«Хронический гастрит есть у всех», или Как питаться правильно

«Скорее, хронический гастрит есть у нас у всех. Гастрит, дуоденит, когда поражается двенадцатиперстная кишка, воспаление желудка, двенадцатиперстной кишки – я думаю, в наше время эти болезни есть у каждого. Потому что не у всех есть возможность правильно питаться», – констатировала врач.

Эльвина Мясоутова объяснила, что правильное питание – это дробное питание. Даже полностью здоровый человек переедать за один прием пищи не должен. То есть наесться до появления тяжести и недомогание – плохой знак.

«Мы стараемся всем пациентам рассказывать, чтобы они питались 4-6 раз в день, по маленькой порции, равномерно. На ночь, на вечер какой-то легкий прием пищи. Нельзя игнорировать завтрак. Это важно, ведь нужно пробудить организм. Нужно пить больше воды. На голодный желудок с утра, если здоровье позволяет, ничего не беспокоит, надо выпить стакан воды комнатной температуры, через 15-20 минут приступить к завтраку», – сказала доктор.

Всеми любимый зерновой кофе – раздражающий фактор для желудка. Он может влиять и на артериальное давление, и на слизистую желудка Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

А вот всеми любимый зерновой кофе – раздражающий фактор для желудка. По словам специалиста, он может влиять и на артериальное давление, и на слизистую желудка.

Не стоит забывать про перекусы, самый лучший вариант – «здоровые» снеки. Такой перекус притупляет чувство голода на час-два до плотного приема пищи.

«На ужин, часов в 7-8, мы рекомендуем нашим пациентам отварное мясо, гречку, нетяжелую пищу, которая может перевариться. Также не рекомендуется употреблять пищу позже чем за 2-3 часа до сна. Потому что это провоцирует нарушение цикла сна, человек не сможет хорошо заснуть, а это будет сказываться в будущем», – отметила доктор РКБ.

К гастроэнтерологу на прием надо идти, если начинаются боли в животе: на голодный желудок, после еды, до еды.

К гастроэнтерологу на прием надо идти, если начинаются боли в животе: на голодный желудок, после еды, до еды Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Если замечаешь, что есть такие жалобы, рвота, тошнота, отрыжка, нарушение стула: запоры, диарея, – нужно обратиться к врачу. Конечно, чаще всего люди долгое время не обращают внимания на данные жалобы. Примут таблетку омепразола – и вперед, все нормально. Но если не лечиться систематически, не установить причину, то это все будет прогрессировать, и к нам приходят, случается, к сожалению, почти в запущенном состоянии. На таких стадиях, когда нужно конкретное серьезное лечение», – заметила врач.

Эльвина Мясоутова напомнила, что один из раздражающих факторов – стресс. В предновогодней суете многие забывают, как он может быть опасен, причем не только для желудочно-кишечного тракта, – он может стать причиной многих других заболеваний.

Чтобы после январских гуляний не оказаться на приеме у гастроэнтеролога, нужно не переедать, активно проводить время на улице, составить полезное меню на новогодний стол и не позволять стрессу испортить праздники.