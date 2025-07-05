«Праздник единения»: в Москве сегодня пройдет Сабантуй нового формата

В музее-заповеднике «Коломенское» сегодня состоится Московский Сабантуй – масштабный праздник, объединяющий традиции тюркских народов, современные форматы и патриотическую повестку. В этом году мероприятие пройдет в новом формате и будет приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Гостей ждет насыщенная программа: народные гуляния, концерт с участием звезд татарской и башкирской сцены, а также тематические площадки, посвященные поддержке участников СВО. В рамках праздника пройдут акция «Письма бойцам», мастер-классы по плетению маскировочных сетей, выставка оружия и экспозиция о героях. Также на площадке ДОСААФ все желающие смогут научиться управлять дронами и укладывать парашют.

Глава оргкомитета праздника и руководитель Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарит Фарисов подчеркнул важность новых смыслов, которые сегодня приобретает Сабантуй:

«Сегодня Сабантуй — это не просто дань традициям, это праздник единения. Мы собираемся вместе, чтобы показать дух многонационального российского народа и помочь тем, кто сегодня на передовой. Второй год подряд мы проводим также "Ночной Сабантуй" без алкоголя и западной музыки, а все средства от продажи билетов идут на поддержку бойцов СВО», — отметил он.

На главной сцене выступят популярные артисты и творческие коллективы из разных регионов России, включая Фирдуса Тямаева, ансамбль «Татарстан», оркестр «Бишбармак» и других. Пройдет Кубок мира по национальной борьбе корэш и кыргыз курош, а также любительские поединки.

Для детей предусмотрена специальная площадка «Детский Сабантуй», для всей семьи – ярмарки, дегустации национальных блюд и мастер-классы. На площадках также можно будет изучить татарский язык, попробовать IT-продукты проекта «Цифровой иммунитет» и поиграть в нарды с чемпионом мира.

Завершится праздник «Ночным Сабантуем» – молодежной программой без алкоголя и западной музыки.

Время работы площадок – с 11:00 до 22:00.

Подробности – на сайте праздника.