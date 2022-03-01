Праздник добра и новой жизни: Нацмузей Татарстана провел масленичные гулянья для казанцев

В честь Масленицы Национальный музей Республики Татарстан подготовил для гостей и жителей Казани праздничную программу «Госпожа честная Масленица».

Данный праздник отмечается здесь вот уже более десяти лет и каждый раз собирает до пятисот участников. Одними из первых в этом году Масленицу отметили ученики казанской гимназии №122.

«Мы обязательно сюда приезжаем. Детям, да и мне самой очень нравится, ведь мероприятие не только очень хорошо организовано, но и дарит много впечатлений», — рассказала учитель первого класса гимназии №122 Инна Сидорова.

В первой части программы ребята знакомились с историей празднования Масленицы в различные времена: в эпоху Петра I, Екатерины Великой, в советский период. Также учащиеся узнали о традициях и обычаях масленичных гуляний, популярных на Руси: кулачных боях, чаепитиях с блинами, взятии снежных городков, сжигании соломенного чучела. Однако, как отмечают организаторы, цель мероприятия заключается не только в этом.

«Главный посыл мероприятия — то, чего, собственно, нам не хватает, — согласия, мира, добра. Весна знаменует приход новой жизни. Все старые обиды мы оставляем в прошлом году», — отметила заведующая отделом музейно-образовательных программ Национального музея РТ Зарина Сафина.

Во второй части программы ребята разгадывали загадки, участвовали в конкурсах, а также изготовили своими руками главный символ весны — солнце. Завершился традиционный праздник прощания с зимой традиционным масленичным угощением — блинами.

Как отмечают в Нацмузее, празднование Масленицы не теряет своей актуальности, поэтому каждый год здесь готовят новое представление для гостей.

«Ежегодно мы готовим новую тематику, новое представление для посетителей. Стараемся обогатить ее сюжетами, играми, забавами», — пояснила Зарина Сафина.

Масленичная неделя проходит и в других музеях Казани. Праздничные мероприятия также организованы в музее Горького и Шаляпина, музее Боратынского и в музее Горького в селе Красновидово.