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Праздник для моржей пройдет на озере Комсомольском в Дербышках
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Третий год подряд озеро Комсомольское в Дербышках станет местом притяжения для любителей зимнего закаливания. 6 января здесь пройдет праздник для моржей, сообщает Дирекция парков и скверов.
Участников мероприятия ожидает открытие купели, заплыв, интерактивы, фотозона и выступления аниматоров. Также организовано выступление коллектива «Красная горка».
Начало праздника намечено на 11 утра.
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