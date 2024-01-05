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Общество 5 января 2024 06:30

Праздник для моржей пройдет на озере Комсомольском в Дербышках

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Третий год подряд озеро Комсомольское в Дербышках станет местом притяжения для любителей зимнего закаливания. 6 января здесь пройдет праздник для моржей, сообщает Дирекция парков и скверов.

Участников мероприятия ожидает открытие купели, заплыв, интерактивы, фотозона и выступления аниматоров. Также организовано выступление коллектива «Красная горка».

Начало праздника намечено на 11 утра.

#новогодние праздники #купель
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