Праздник для моржей пройдет на озере Комсомольском в Дербышках

Третий год подряд озеро Комсомольское в Дербышках станет местом притяжения для любителей зимнего закаливания. 6 января здесь пройдет праздник для моржей, сообщает Дирекция парков и скверов.

Участников мероприятия ожидает открытие купели, заплыв, интерактивы, фотозона и выступления аниматоров. Также организовано выступление коллектива «Красная горка».

Начало праздника намечено на 11 утра.