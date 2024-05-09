«Праздник для меня особый»: парад Победы в Буинске посетил 104-летний ветеран

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

В Буинске отметили семьдесят девятую годовщину великой Победы. Праздничный парад по традиции прошел на Центральной площади города. Ветераны Великой Отечественной войны тоже приняли участие в праздновании и поделились воспоминаниями о тех нелёгких днях.

По традиции колонны автомобилей встретили на центральной площади. В районе из пяти живых участников Великой Отечественной войны в параде приняли участие трое. Старший из них 104-летний Рауф Тухфатуллин.

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

Ветеран считает этот праздник одним из самых главных в его жизни.

«Это праздник для меня особый. Я с начала войны принимал участие в войне. Желаю всем здоровья. Чтобы дальше только спокойствие было», — сказал он.

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

Кутдус Мулюков из деревни Аксу служил семь лет артиллерийским наводчиком, вернулся на родину в 24 года. Он и сегодня, как бравый солдат, бодр и жизнерадостен, не пропускает ни одного парада Победы.

«Спасибо большое, что нас не забывают, и каждый год приглашают на парад. Пусть мир будет на земле, и больше никогда не будет войны. С праздником вас, буинцы!» — поздравил Кутдус Мулюков.

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

Анвар Низамов из деревни Янга Аул в мундире с орденами и медалями приехал в райцентр принять участие в праздновании Дня Победы. Сам ветеран победу встретил в Чехословакии.

«День Победы для меня самый любимый праздник из всех праздников, желаю, чтобы мир был на земле», — пожелал ветеран.

Колонны военной техники, юнармейцы, активисты «Форпост», воины-интернационалисты, ветераны Чеченской войны и пограничники прошли ровным строем по центральной площади. Среди марширующих впервые принимают участие и ровным строем чеканят шаг участники «Движения первых».

Для нас это гордость, в один голос говорят участники движения.

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

«Для нас этот праздник очень много значит, мы чтим память наших героев, благодаря кому над нашими головами мирное небо», — говорит участница «Движения первых» Амина Халитова.

Театрализованное представление, от которого затихла вся площадь, ярко отразила и горечь войны, и радость победы. Ветеранов и собравшихся гостей поприветствовал глава Буинского района Ранис Камартдинов.

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

«Дорогие ветераны, труженики тыла и дети войны, уважаемые жители Буинского района, поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в ВОВ, День Победы — это праздник, который наполняет наши сердца гордостью и признательностью. Подвиг наших солдат, тружеников тыла служит для нас примером истинного патриотизма стойкости товарищества и самоотверженности», — произнес руководитель муниципального образования.

Минутой молчания почтили память наших земляков, павших за свободу страны.