«Праздник чести и доблести»: Комаров поздравил Минниханова с Днем защитника Отечества

Полномочный представитель Президента России в Приволжском автономном округе Игорь Комаров направил телеграмму Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, поздравив его с Днем защитника Отечества.

«Это праздник чести и доблести, преемственности лучших военных традиций, дань уважения тем, кто посвятил себя служению Отечеству. Дата 23 февраля объединяет всех, кто защищает интересы России, укрепляет безопасность и строит мирное будущее нашей большой страны, всех, кто заботится о своем доме и своей семье. Искренне желаю вам крепкого здоровья, побед и свершений на благо Родины», – написал Комаров в своем поздравлении.