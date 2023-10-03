Праздник бабушек и дедушек: какие мероприятия пройдут для пожилых в октябре в Татарстане

В этом году День пожилых отмечается как день бабушек и дедушек

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пожилые люди составляют четверть населения региона

В этом году День пожилых отмечается как день бабушек и дедушек, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«У нас есть День матери, День отца, и это, безусловно, способствует укреплению семейных ценностей», – заметила она.

По ее словам, сегодня в республике проживают почти 967 тыс. пожилых.

«С каждым годом растет число тех, кто перешагнул столетний рубеж. В этом году это 208 человек, среди них преобладают женщины. Самый возрастной мужчина проживает в Пестречинском районе, в этом году он отметил 103-летие. Женщина, родившаяся в 1915 году, проживает в Заинске, ей 108 лет», – заметила министр.

Она напомнила, что в регионе, как и в целом по стране, увеличивается количество пожилых людей и их доля в общей численности населения. Сейчас в республике они составляют почти четверть населения.

Эльмира Зарипова: «С каждым годом растет число тех, кто перешагнул столетний рубеж» Фото: prav.tatarstan.ru

Пожилым люди из Татарстана предоставляются различные меры социальной поддержки. Самая наибольшая по численности категория – ветераны труда. При назначении господдержки учитывается их доход, который не должен превышать 20 тыс. рублей.

«Звание ветерана труда присваивается при наличии соответствующих государственных и ведомственных наград. Каждая отрасль на федеральном уровне принимает соответствующий приказ федерального органа исполнительной власти, где определяет, какие награды по данной отрасли являются основанием для получения такого звания», – сообщила Эльмира Зарипова.

Вторым важным условием является наличие соответствующего страхового стажа или выслуги лет.

«Не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин», – заметила Зарипова.

Кроме того, в республике есть категория пенсионеров, которые не являются льготниками и инвалидами. Это люди пенсионного и предпенсионного возраста с низкими доходами. Для них также оказываются адресные меры социальной поддержки.

«Звание ветерана труда присваивается при наличии соответствующих государственных и ведомственных наград» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Кроме того, при достижении 70 лет предоставляются льготы по взносам на капитальный ремонт в размере 50%, а при достижении 80 лет – 100%», – подчеркнула Зарипова.

Еще 16,6 тыс. жителей республики, нуждающихся в социальной помощи, получают услуги социальных работников на дому.

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ пригласила пожилых людей из Татарстана в октябре бесплатно посетить муниципальные музеи, предварительно записавшись на экскурсии.

Эдуард Вафин: «В этом году среди субъектов ПФО в республике назначается самый высокий размер страховых пенсий» Фото: prav.tatarstan.ru

Татарстан лидирует в ПФО по среднему размеру страховых пенсий

С 2020 года по первое полугодие 2023-го среди регионов ПФО Татарстан уверенно сохраняет лидерскую позицию по среднему размеру назначаемых страховых пенсий, заявил сегодня управляющий Отделением фонда пенсионного и социального страхования по РТ Эдуард Вафин.

«В этом году среди субъектов ПФО в республике назначается самый высокий размер страховых пенсий. Если в 2019 году мы были на втором месте, то начиная с 2020 года по первое полугодие 2023-го мы занимаем лидирующие позиции», – сказал он.

По данным спикера, в этом году была произведена своевременная индексация и выплата всех видов пенсий и социальных пособий пенсионерам и льготникам.

«В январе страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 4,8%. В результате стоимость одного пенсионного коэффициента в этом году составила 123,77 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии – 7,5 тыс. рублей», – добавил Вафин.

С февраля на 11,9% были проиндексированы все социальные выплаты – ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), материнский капитал и другие. С апреля на 3,3% увеличены пенсии по государственному обеспечению, в том числе социальные пенсии.

В августе был произведен перерасчет пенсий работающим пенсионерам Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В августе был произведен перерасчет пенсий работающим пенсионерам. В Татарстане это порядка 250 тыс. получателей страховых пенсий по старости и инвалидности, за кого уплачивались страховые взносы в 2022 году.

«По результатам всех проведенных мероприятий средний размер страховой пенсии по старости в этом году в Татарстане достиг 20,6 тыс. рублей», – проинформировал Вафин.

Кроме того, 50 тыс. жителей республики получают «сельскую надбавку». Надбавка положена пенсионерам, которые не менее 30 лет проработали в сельском хозяйстве. Размер «сельской» доплаты составляет 25% от фиксированной выплаты, которая в этом году достигла 7,5 тыс. рублей.

С начала этого года Отделение Социального фонда перечислило 6,8 млрд рублей на ЕДВ. Всего эту выплату получают 320,5 тыс. татарстанцев.

Также в 2023 году Социальный фонд Татарстана назначил 7,2 тыс. страховых и социальных пенсий по инвалидности без подачи заявлений, на основе сведений, поступающих из Федерального реестра инвалидов.

«Мы расширили проект “Жизнелюб”. До этого проект был рассчитан на культурные программы в культурных центрах» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В октябре в Казани откроется клуб общения жизнелюбов «Люди и годы»

Осенью в Казани стартует новый проект – клуб общения для жизнелюбов «Люди и годы». Кроме того, в Казани открылись «Игры долголетия», увеличили число локаций для встреч пожилых людей. Подробнее о мероприятиях рассказала замруководителя исполкома Казани по социальным вопросам Гузель Сагитова.

«Мы расширили проект “Жизнелюб”. До этого проект был рассчитан на культурные программы в культурных центрах. В этом году количество локаций увеличено с 56 до 92, чтобы всем удобно было приходить заниматься. С этого года спортивные объекты бесплатно доступны всем пожилым людям», – сказала она.

Первая встреча клуба общения для жизнелюбов «Люди и годы» пройдет 10 октября в 11 утра в культурном центре «Сайдаш». На ней выступят писатель и драматург Рабит Батулла, автор и преподаватель методики занятий по ментальной арифметике Тамара Глазова, председатель Совета ветеранов «Динамо» РТ, заслуженный мастер спорта Александр Плюшкин, психолог, педагог центра «Доверие» Наталья Шамингулова», – сообщила она.

Гузель Сагитова сообщила об открытии «Игр долголетия» 3 октября в Казани Фото: prav.tatarstan.ru

Выбор спикеров не случаен. К примеру, Рабит Батулла в свои 85 лет снялся в фильме «Бери да помни», который сейчас идет в широком прокате в кинотеатрах России. А Александр Плюшкин с командой успешно участвовал в чемпионате мира среди ветеранов по академической гребле, который проходил в Южно-Африканской Республике.

Сагитова сообщила об открытии «Игр долголетия» 3 октября в Казани. В рамках проекта представители старшего поколения будут соревноваться в семи видах спорта – плавании, дартсе, легкоатлетическом кроссе, настольном теннисе, шахматах, скандинавской ходьбе и выполнении норм ГТО. Стартовавшие сегодня спортивные мероприятия продолжатся до мая.

Кроме того, в Декаду пожилых людей для представителей старшего поколения будут организованы бесплатные экскурсии, распахнут свои двери муниципальные музеи.

«С этого года мы делаем праздник для бабушек и дедушек, но я думаю, что это день мудрости и декада мудрости», – сказала Сагитова в заключение выступления.

Альмир Абашев сообщил, что в настоящее время более 523 тыс. людей старшего трудоспособного возраста прошли диспансеризацию Фото: prav.tatarstan.ru

Более полумиллиона человек старшего трудоспособного возраста прошли диспансеризацию

Первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев сообщил, что в настоящее время более 523 тыс. людей старшего трудоспособного возраста прошли диспансеризацию.

«Почти 56% населения сами пришли на мероприятия по профилактической медицине. У 38 тыс. человек выявлены различные заболевания», – сказал он.

Врачи активно работают с пожилыми людьми, имеющими хронические заболевания и перенесшими коронавирус. Для них проводится углубленная диспансеризация. Люди, имеющие хронические заболевания, находятся на диспансерном наблюдении.

Стоит отметить, что забота о людях пожилого возраста – один из главных приоритетов в нашей стране. По указу Президента РФ реализуется национальный проект «Старшее поколение», при поддержке другого национального проекта «Демография».

Врачи активно работают с пожилыми людьми, имеющими хронические заболевания и перенесшими коронавирус Фото: © «Татар-информ»

«Необходимо обеспечить безусловное исполнение социальных гарантий, чтобы пожилые люди, люди с ограниченными возможностями без проволочек, разного рода мытарств получили то, что им положено по закону, – компенсации и бесплатные лекарства, медицинские услуги и средства реабилитации», – заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

В рамках проекта можно получить медицинскую помощь с учетом возрастных изменений, необходимый уход на дому, реализовать себя после ухода на пенсию по программе «Активное долголетие». Открываются «Университеты третьего возраста», литературные клубы, музыкальные и спортивные секции, помогающие сохранять активность у граждан зрелого возраста. Активно развивается направление волонтерства.