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Праздник бабушек и дедушек: какие мероприятия пройдут для пожилых в октябре в Татарстане
Декада пожилых людей проходит в эти дни в Татарстане. В республике их доля составляет около четверти от всего населения. Какая поддержка оказывается старшему поколению, какие культурные и спортивные мероприятия пройдут для них в октябре и как индексируются пенсии – в материале «Татар-информа».
Пожилые люди составляют четверть населения региона
В этом году День пожилых отмечается как день бабушек и дедушек, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на брифинге в Кабинете Министров РТ.
«У нас есть День матери, День отца, и это, безусловно, способствует укреплению семейных ценностей», – заметила она.
По ее словам, сегодня в республике проживают почти 967 тыс. пожилых.
«С каждым годом растет число тех, кто перешагнул столетний рубеж. В этом году это 208 человек, среди них преобладают женщины. Самый возрастной мужчина проживает в Пестречинском районе, в этом году он отметил 103-летие. Женщина, родившаяся в 1915 году, проживает в Заинске, ей 108 лет», – заметила министр.
Она напомнила, что в регионе, как и в целом по стране, увеличивается количество пожилых людей и их доля в общей численности населения. Сейчас в республике они составляют почти четверть населения.
Пожилым люди из Татарстана предоставляются различные меры социальной поддержки. Самая наибольшая по численности категория – ветераны труда. При назначении господдержки учитывается их доход, который не должен превышать 20 тыс. рублей.
«Звание ветерана труда присваивается при наличии соответствующих государственных и ведомственных наград. Каждая отрасль на федеральном уровне принимает соответствующий приказ федерального органа исполнительной власти, где определяет, какие награды по данной отрасли являются основанием для получения такого звания», – сообщила Эльмира Зарипова.
Вторым важным условием является наличие соответствующего страхового стажа или выслуги лет.
«Не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин», – заметила Зарипова.
Кроме того, в республике есть категория пенсионеров, которые не являются льготниками и инвалидами. Это люди пенсионного и предпенсионного возраста с низкими доходами. Для них также оказываются адресные меры социальной поддержки.
«Кроме того, при достижении 70 лет предоставляются льготы по взносам на капитальный ремонт в размере 50%, а при достижении 80 лет – 100%», – подчеркнула Зарипова.
Еще 16,6 тыс. жителей республики, нуждающихся в социальной помощи, получают услуги социальных работников на дому.
Министр труда, занятости и социальной защиты РТ пригласила пожилых людей из Татарстана в октябре бесплатно посетить муниципальные музеи, предварительно записавшись на экскурсии.
Татарстан лидирует в ПФО по среднему размеру страховых пенсий
С 2020 года по первое полугодие 2023-го среди регионов ПФО Татарстан уверенно сохраняет лидерскую позицию по среднему размеру назначаемых страховых пенсий, заявил сегодня управляющий Отделением фонда пенсионного и социального страхования по РТ Эдуард Вафин.
«В этом году среди субъектов ПФО в республике назначается самый высокий размер страховых пенсий. Если в 2019 году мы были на втором месте, то начиная с 2020 года по первое полугодие 2023-го мы занимаем лидирующие позиции», – сказал он.
По данным спикера, в этом году была произведена своевременная индексация и выплата всех видов пенсий и социальных пособий пенсионерам и льготникам.
«В январе страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 4,8%. В результате стоимость одного пенсионного коэффициента в этом году составила 123,77 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии – 7,5 тыс. рублей», – добавил Вафин.
С февраля на 11,9% были проиндексированы все социальные выплаты – ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), материнский капитал и другие. С апреля на 3,3% увеличены пенсии по государственному обеспечению, в том числе социальные пенсии.
В августе был произведен перерасчет пенсий работающим пенсионерам. В Татарстане это порядка 250 тыс. получателей страховых пенсий по старости и инвалидности, за кого уплачивались страховые взносы в 2022 году.
«По результатам всех проведенных мероприятий средний размер страховой пенсии по старости в этом году в Татарстане достиг 20,6 тыс. рублей», – проинформировал Вафин.
Кроме того, 50 тыс. жителей республики получают «сельскую надбавку». Надбавка положена пенсионерам, которые не менее 30 лет проработали в сельском хозяйстве. Размер «сельской» доплаты составляет 25% от фиксированной выплаты, которая в этом году достигла 7,5 тыс. рублей.
С начала этого года Отделение Социального фонда перечислило 6,8 млрд рублей на ЕДВ. Всего эту выплату получают 320,5 тыс. татарстанцев.
Также в 2023 году Социальный фонд Татарстана назначил 7,2 тыс. страховых и социальных пенсий по инвалидности без подачи заявлений, на основе сведений, поступающих из Федерального реестра инвалидов.
В октябре в Казани откроется клуб общения жизнелюбов «Люди и годы»
Осенью в Казани стартует новый проект – клуб общения для жизнелюбов «Люди и годы». Кроме того, в Казани открылись «Игры долголетия», увеличили число локаций для встреч пожилых людей. Подробнее о мероприятиях рассказала замруководителя исполкома Казани по социальным вопросам Гузель Сагитова.
«Мы расширили проект “Жизнелюб”. До этого проект был рассчитан на культурные программы в культурных центрах. В этом году количество локаций увеличено с 56 до 92, чтобы всем удобно было приходить заниматься. С этого года спортивные объекты бесплатно доступны всем пожилым людям», – сказала она.
Первая встреча клуба общения для жизнелюбов «Люди и годы» пройдет 10 октября в 11 утра в культурном центре «Сайдаш». На ней выступят писатель и драматург Рабит Батулла, автор и преподаватель методики занятий по ментальной арифметике Тамара Глазова, председатель Совета ветеранов «Динамо» РТ, заслуженный мастер спорта Александр Плюшкин, психолог, педагог центра «Доверие» Наталья Шамингулова», – сообщила она.
Выбор спикеров не случаен. К примеру, Рабит Батулла в свои 85 лет снялся в фильме «Бери да помни», который сейчас идет в широком прокате в кинотеатрах России. А Александр Плюшкин с командой успешно участвовал в чемпионате мира среди ветеранов по академической гребле, который проходил в Южно-Африканской Республике.
Сагитова сообщила об открытии «Игр долголетия» 3 октября в Казани. В рамках проекта представители старшего поколения будут соревноваться в семи видах спорта – плавании, дартсе, легкоатлетическом кроссе, настольном теннисе, шахматах, скандинавской ходьбе и выполнении норм ГТО. Стартовавшие сегодня спортивные мероприятия продолжатся до мая.
Кроме того, в Декаду пожилых людей для представителей старшего поколения будут организованы бесплатные экскурсии, распахнут свои двери муниципальные музеи.
«С этого года мы делаем праздник для бабушек и дедушек, но я думаю, что это день мудрости и декада мудрости», – сказала Сагитова в заключение выступления.
Более полумиллиона человек старшего трудоспособного возраста прошли диспансеризацию
Первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев сообщил, что в настоящее время более 523 тыс. людей старшего трудоспособного возраста прошли диспансеризацию.
«Почти 56% населения сами пришли на мероприятия по профилактической медицине. У 38 тыс. человек выявлены различные заболевания», – сказал он.
Врачи активно работают с пожилыми людьми, имеющими хронические заболевания и перенесшими коронавирус. Для них проводится углубленная диспансеризация. Люди, имеющие хронические заболевания, находятся на диспансерном наблюдении.
Стоит отметить, что забота о людях пожилого возраста – один из главных приоритетов в нашей стране. По указу Президента РФ реализуется национальный проект «Старшее поколение», при поддержке другого национального проекта «Демография».
«Необходимо обеспечить безусловное исполнение социальных гарантий, чтобы пожилые люди, люди с ограниченными возможностями без проволочек, разного рода мытарств получили то, что им положено по закону, – компенсации и бесплатные лекарства, медицинские услуги и средства реабилитации», – заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
В рамках проекта можно получить медицинскую помощь с учетом возрастных изменений, необходимый уход на дому, реализовать себя после ухода на пенсию по программе «Активное долголетие». Открываются «Университеты третьего возраста», литературные клубы, музыкальные и спортивные секции, помогающие сохранять активность у граждан зрелого возраста. Активно развивается направление волонтерства.
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