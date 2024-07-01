Праздник «Алые паруса семьи» пройдет на набережной в Казани

7 июля, в День семьи, любви и верности, на пирсе Кремлевской набережной в Казани состоится праздничное мероприятие «Алые паруса семьи». Об этом сообщает пресс-служба набережной.

Мероприятие начнется в 16.00. Откроет его концертная программа с участием творческих коллективов города. Затем гости смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению ромашки — символа праздника. Продолжится событие выступлением учеников казанской студии вокала.

Напомним, что указом Президента России Владимира Путина 2024-й объявлен Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.