Праздник акварели: «Хазинэ» представила пейзажи со всего света Константина Путинцева

Фото: @ Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», подразделении Музея ИЗО Татарстана, открылась выставка московского художника-путешественника, почетного члена Российской Академии художеств Константина Путинцева.

Около сотни акварельных и графических пейзажей проекта «От Волги до Антарктиды» знакомят посетителей с уголками разных городов России — Плеса, Мышкина, Ярославля, Козьмодемьянска, Костромы, Углича, а также с родными казанцам памятниками истории Болгара, Свияжска, Раифы…

Фото: @ Михаил Захаров / «Татар-информ»

Однако большая часть экспозиции посвящена путешествию художника в Антарктиду. В залах с этими работами преобладают пейзажи с ледяными глыбами, холодными водами и суровыми облаками — мир морозной синевы, изредка передаваемый Путинцевым в оттенках заката. Увидят посетители, например, и «Огнеземельские берега», и «Хмурые берега Фолклендов», и «Первые звезды над каналом Бигль»…

Выставку в Казани Константин Путинцев посвятил своему отцу, которого не стало год назад. Именно он, будучи мастером спорта по альпинизму и архитектором, по чьим проектам, подчеркнул путешественник, построено пол-Якутстка, привил сыну, будущему художнику, любовь к странствиям.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Некоторые сегодня спрашивали, как мне рисовалось в Антарктиде. Рисовалось так же, как и в Гималаях, как и в Бутане, как и в Гренландии… Я люблю быть там, где нет людей, где просто дикая природа — где горы, скалы, каньоны… Приезжаешь обратно совершенно очищенный от всех забот. Желаю всем: по возможности, особенно молодежь, путешествуйте! Не был в России я только на Чукотке и в Архангельской области», — рассказал художник на вернисаже.

В марте, пояснил он корреспонденту «Татар-информа», в Антарктиде примерно такая же температура, как в средней полосе в конце сентября. Так что пейзажи он выполняет на месте, с натуры. Работает карандашом без перчаток. Лишь небольшую часть работ потом немного корректирует по памяти в деталях.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В Казани впервые я оказался в 2001 году. С тех пор бывал уже не раз — понравилось здесь. А тогда, впервые, это было путешествие по Волге. Есть здесь теперь и друзья, небольшая выставка проходила несколько лет назад в Зеленодольске», — отметил Путинцев.

Образцы горных пород, вода из Антарктиды в пробоотборнике, наконечник гарпуна и стеклянные наконечники стрел из Южной Америки и даже яйца пингвинов — пейзажи выставки дополняют экспонаты из Этнографического музея Казанского университета, характерные для тех мест, в которых побывал художник.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Акварель требует дисциплины. Она учит, потому что нельзя промахнуться — перемазать уже невозможно. Нужно обладать хорошим рисунком, изощренной красивой техникой, колоритом. Я поражен: здесь такое количество работ, прекрасно оформленных, со вкусом! Это столько труда… Акварель сейчас — предмет очень тонкий, изысканный и аристократический. Традиции русской национальной акварельной школы идут с XVIII, особенно XIX века — Брюллов, Гауз, Соколов... Я видел выставку декабристов, которые великолепно владели акварелью. Поздравляю с великолепной выставкой, шикарной экспозицией! Это школа мастерства, которая дает нам возможность созерцать и углубленно окунаться в гармоническую среду. С великолепным праздником акварели!» — заметил на открытии выставки заслуженный деятель искусств Татарстана, руководитель Творческой мастерской живописи Российской Академии художеств Махмут Вагапов.

Выставку «От Волги до Антарктиды» можно будет посетить в галерее «Хазинэ» до 24 марта.