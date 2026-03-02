Праздничный выходной с воскресенья, 8 марта, перенесут на понедельник

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Россияне в начале марта будут отдыхать три дня подряд. Это связано с тем, что Международный женский день выпадает на воскресенье, а выходной переносится на понедельник, 9 марта. Об этом сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская, ее слова приводит «РИА Новости».

Таким образом, для тех, кто работает по пятидневному графику, выходные продлятся с 7 по 9 марта включительно.

Подольская также уточнила, что вторая рабочая неделя месяца будет сокращенной – она продлится четыре дня и начнется 10 марта.