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Праздничный телемост между военнослужащими и Татарстаном состоялся в зоне проведения СВО
В зоне проведения специальной военной операции (СВО) состоялся праздничный телемост между военнослужащими мотострелкового подразделения Центрального военного округа (ЦВО) и их родными и близкими, проживающими в Республике Татарстан.
Обе стороны обменялись поздравлениями с наступившим Новым Годом, после чего перешли к индивидуальному общению.
Сами солдаты, как и их родственники, были очень рады видеть друг друга и рассказать о своей повседневной жизни.
Не обошло стороной и поздравление жены одного из бойцов с юбилеем. В качестве поздравления муж исполнил для нее обещанную когда-то музыкальную композицию, что очень порадовало супругу.
В завершение мероприятия военный комиссариат Республики подарил приехавшим родственникам сладкие подарки и пожелал бойцам скорейшей победы и возвращения домой живыми и здоровыми.
Проведение телемостов очень благотворно сказывается на боевом духе бойцов, помогая почувствовать близость со своими семьями, что даёт новые силы идти вперёд к победе.
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