news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
СВО 5 января 2024 10:12

Праздничный телемост между военнослужащими и Татарстаном состоялся в зоне проведения СВО

Скопировать ссылку

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) состоялся праздничный телемост между военнослужащими мотострелкового подразделения Центрального военного округа (ЦВО) и их родными и близкими, проживающими в Республике Татарстан.

Обе стороны обменялись поздравлениями с наступившим Новым Годом, после чего перешли к индивидуальному общению.

Сами солдаты, как и их родственники, были очень рады видеть друг друга и рассказать о своей повседневной жизни.

Не обошло стороной и поздравление жены одного из бойцов с юбилеем. В качестве поздравления муж исполнил для нее обещанную когда-то музыкальную композицию, что очень порадовало супругу.

В завершение мероприятия военный комиссариат Республики подарил приехавшим родственникам сладкие подарки и пожелал бойцам скорейшей победы и возвращения домой живыми и здоровыми.

Проведение телемостов очень благотворно сказывается на боевом духе бойцов, помогая почувствовать близость со своими семьями, что даёт новые силы идти вперёд к победе.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
#спецоперация на Украине #телемост
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100