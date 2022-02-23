Праздничный концерт «России верные сыны» состоялся в Челнах

Во Дворце культуры «Энергетик» в Набережных Челнах состоялся праздничный концерт «России верные сыны», посвященный Дню защитника Отечества. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Мероприятие состоялось при участии главы города Наиля Магдеева и военного комиссара Центрального и Автозаводского районов Набережных Челнов Рашида Ильясова.

Обращаясь ко всем присутствующим, Наиль Магдеев отметил, что День защитника Отечества — это праздник всенародной любви и уважения к защитникам страны.

«Хотелось бы сказать слова искренней признательности, благодарности нашим отцам и дедам, участникам Великой Отечественной войны, самой кровопролитной войны XX века, где на полях сражений погибло более 20 млн наших соотечественников, лучших сыновей и дочерей Советского Союза. Они сделали всё <...>, чтобы мы сегодня спокойно работали, трудили, созидали, учили и растили детей, радовались жизни», — отметил мэр.

Магдеев подчеркнул, что лучшие традиции своих отцов, дедов и прадедов продолжает и нынешнее поколение защитников Отечества. Молодые призывники из Набережных Челнов служат на Черноморском флоте, в подшефных частях, в 14-й дивизии ракетных войск стратегического назначения, а также призываются в Кремлевский полк.

«Наши ребята с честью и достоинством несут высокое знамя Победы. Слова благодарности сегодня хотелось бы высказать также офицерам и воинам, которые в мирное время прошли суровые дни службы в Афганистане и на Северном Кавказе», — отметил мэр.

На сцену вышли артисты театра танца «Булгары», ансамблей танцев «Татарстан» и «Бисеринки», хореографических студий «Адажио» и «ЛИК». Песню «Шел солдат» исполнили солист джазового ансамбля «Визит» Евгений Гали и воспитанники кадетской школы имени Кайманова. Воспитанники младших классов кадетской школы №82 имени Маннанова и солисты ансамбля «Вольница» украсили праздник вокальными композициями. Рашид Ильясов вручил погоны 26 военнослужащим запаса.