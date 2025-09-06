Праздничный концерт ко Дню нефтяника проходит в Альметьевске

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В Альметьевске началась программа праздничных мероприятий ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности. В нефтяную столицу прибыл Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Центральным событием дня является представление на центральной площади, посвященное 75-летию «Татнефти». В его основе – триптих, символизирующий единство природы, истории и человеческого прогресса.

Сквозными персонажами-рассказчиками выступают метафорические образы земли, нефти и человека. Они ведут зрителей через все временные пласты: от сотворения земли и булгарских времен через советскую эпоху к современным достижениям и взгляду в будущее.

Мультижанровое представление включает знакомство с ключевыми персонажами и путешествие во времени; рассказ о земле Татарстана и ее народе; манифест о природе, подчеркивающий важность бережного отношения к окружающей среде и перехода к экологичным и инновационным технологиям, а также масштабное арт-шествие с колоннами представителей подразделений «Татнефти» и тематическими платформами.

В официальных мероприятиях принимают участие руководство республики и нефтегазовой отрасли, главы городских и районных администраций. Почетными гостями являются ветераны-нефтяники, а также делегации российских нефтяных компаний, представители зарубежных стран. В рамках программы запланировано награждение лучших работников, внесших значительный вклад в развитие нефтяной промышленности и региона.

В течение дня для гостей работают интерактивные площадки, выставки, фотозоны, выступления уличных театров и творческих коллективов. Особенностью концертной программы станет участие в ней вместе с профессиональными артистами действующих сотрудников компании.

Сегодня на территории Дворца спорта «Юбилейный» также стартует Конкурс профессионального мастерства среди молодых работников «Татнефти» – соревнования по ведущим рабочим профессиям.