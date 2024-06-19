Праздничные шествия по сбору подарков к Сабантую пройдут по четырем маршрутам

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Традиционные шествия по сбору подарков к национальному татарскому празднику Сабантуй пройдут в столице Татарстана 21 июня. Мероприятие начнется в 10 часов с подготовительного этапа в историческом центре города, в Казанском Кремле. Об этом рассказали организаторы события на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Мы проводим это мероприятие уже шестой год. В первый год у нас было 32 дарителя из индустрии гостеприимства. В последующие годы мы расширялись, и в прошлом году мы собрали свыше 150 даров», — рассказала генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Всего будет организовано четыре маршрута. Основной маршрут начнется на площади 1 Мая в 11 часов. Оттуда конная повозка в сопровождении работников Казанского государственного института культуры, музыкантов и гармонистов войдет в Кремль. Первый подарок у Губернаторского дворца вручит Раис Татарстана Рустам Минниханов. Дальше процессия спустится к Благовещенскому собору и мечети «Кул-Шариф», где свои подарки вручат настоятель православного храма и хазрат мечети.

Спустившись мимо кафе и ресторанов Кремля, а также Присутственных мест, шествие вновь выйдет на площадь 1 Мая. Здесь повозку встретят сотрудники мэрии Казани. Торжественное вручение подарков первыми лицами города закончится у здания Академии наук РТ, откуда праздничная повозка отправится по улице Баумана к театру имени Галиасгара Камала — конечному пункту маршрута.

Вторая повозка начнет движение от Министерства культуры РТ на площади Свободы и продолжит его по улице Пушкина. Третья повозка проедет от национального комплекса «Туган Авылым» по улице Островского. Четвертый маршрут обойдет Старо-Татарскую слободу по улицам Каюма Насыри и Шигабутдина Марджани.

«В Правилах дорожного движения упоминаются повозки. Наша лошадка с певцами, гармонистами и песней будет идти по улице, а все, кто ее сопровождают, будут идти рядом по тротуарной зоне, чтобы не мешать дорожному движению», — пояснил президент Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Зуфар Гаязов.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Все жители и гости города смогут передать свои подарки по ходу движения на всех четырех маршрутах в специальных точках, а также на общем «финише». Сбор четырех повозок у театра имени Камала запланирован на 12.30. Здесь же в 13 часов начнется праздничный концерт, организованный Институтом культуры. Мероприятие откроет десятиминутный фрагмент спектакля «Голубая шаль».

После концерта подарки передадут по описям в места проведения Сабантуя, который состоится 23 июня. Подарки будут вручены победителям народных игр и состязаний во время национального праздника, а также артистам, которые принимали участие в выступлениях.