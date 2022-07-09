Праздничные намазы в честь Курбан-байрама прошли в 1,5 тыс. мечетей Татарстана

В более чем полутора тысячах мечетях Татарстана мусульмане приняли участие в праздничных намазах в честь Курбан-байрама. В одной из старейших мусульманских храмах Татарстана – казанской мечети «Аль-Марджани» с вагазом (проповедью) выступил имам-хатиб мечети Мансур хазрат Джалалутдинов.



Человек приходит в этот мир для того, чтобы пройти испытания, напомнил в своем выступлении хазрат. «Аллах испытывает нас по-разному. Пошлет слишком много снега, или же много дождя – это тоже испытание. Пандемия также была для нас испытанием. Аллах испытывает человека, посылая ему богатство и достаток, или лишая его пропитания. Для тех, кто пройдет испытание, откроются ворота Рая. Если кто-то постоянно жалуется на жизнь, Аллах сделает его существование еще хуже, а если человек умеет быть благодарным – Аллах даст лучшую жизнь», – сказал хазрат.



Он также напомнил историю появления обряда жертвоприношения, ознакомил с правилами заклания животного, перечислил предписанные мусульманам (фард) действия и поступки. После этого хазрат зачитал поздравление Президента РТ Минниханова, а также поздравил единоверцев от своего имени.



После вагаза все присутствующие совершили праздничный намаз. Поскольку места в мечети хватило не всем, часть мусульман молилась снаружи, во дворе мечети.



Далее мусульмане приступили к обряду жертвоприношения. Рядом с мечетью «Аль-Марджани» оборудовано специальное место для заклания животных.

Напомним, в Казани для заклания животных отведены 17, всего по республике – 39 площадок. Желающие могут приобрести жертвенного барашка за 10-16 тысяч рублей, есть также услуги по закланию и разделки мяса. Праздник Курбан-байрам продлится три дня.