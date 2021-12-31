В Бугульме новогодние мероприятия развернутся на семи площадках

В январские каникулы в Бугульме проведут праздничную программу, которую можно увидеть на семи площадках города: на площади Дворца молодежи, Центральной площади им. Ленина, площади Дома техники, в Парке культуры и отдыха на ул. Ленина, парке на территории Дворца школьников, на площади Дворца единоборств и лыжной базе. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Бугульминского района.

С 1 по 9 января с 15.00 до 16.30 всех посетителей площади Дома техники будет встречать Дед Мороз. В 10 утра 4 января на этой площадке пройдет игровая программа «Новогодние веселинки от Снежинки», 7 января в 17.00 всех жителей и гостей города ждут на рождественские гулянья.

9 января в 11.00 планируется проведение новогоднего квеста-детектива «Новогодний косплей», а 14 января в 17.00 — уличных забав «QRлесим по-новогоднему».

В парке культуры и отдыха на ул. Ленина 9 января в 10.00 состоится мероприятие «Забавные ловушки Деда Мороза — спортивный культ-пикник бугульминских профсоюзных организаций». В парке на территории Дворца школьников 7 января в 10.00 состоится развлекательная программа «Украсим парк к Рождеству», а на площади Дворца единоборств 8 января в это же время проведут турнир по футболу «Рождественский валенок».

На площади Дворца техники 6 января в 14.00 пройдет новогоднее гулянье «Тигруля», в 11.00 8 января — конкурс фигур из снега «Снеж`ОК».

Массовые мероприятия развернутся и на Центральной площади им. Ленина. 2 января в 15.00 планируется проведение ринга эрудитов «Новогодняя мозаика» и игротеки «Новогодняя карусель». 3 января в 11.00 пройдет ежегодный фестиваль детского творчества «Вместе теплее», 4 января в 11.00 фестиваль креативных саней «Зима-2022» развернется в Бугульме.

5 января в 13.00 состоится праздник «Спасти город с майором Морозом», 8 января в 14.00 — квест-игра «Снежный ком», 9 января в полдень — конкурс снежных фигур «Мой снеговичок». Завершит череду событий празднование старого Нового года, которое состоится 13 января в 17.00.

«В организации праздников задействованы все ведомства — работники культуры, спорта, молодежи и образования», — поделилась с агентством начальник отдела по работе со СМИ совета Бугульминского района Марина Сагитова.