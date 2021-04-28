Праздничную проповедь в честь Ураза-байрам муфтий РТ прочтет в Галиевской мечети Казани

Праздничный намаз на Ураза-байрам с участием муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина пройдет 13 мая в Галиевской мечети Казани.

В 5.30 в мечети приступят к чтению аятов Корана. Праздничную проповедь Камиль хазрат начнет читать в 6.00. В 6.30 состоится гает-намаз, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Прямую трансляцию мероприятия организует телекомпания «ТНВ». Интернет-трансляция будет доступна на сайте ДУМ РТ, ютуб-канале «Хузур ТВ» и телеканале «Хузур ТВ».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что IX Республиканский ифтар пройдет в Казани 11 мая в международном выставочном центре Kazan Expo.