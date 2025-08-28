Праздничную подсветку телебашни ко Дню знаний включат в Казани

Телебашни засияют праздничной подсветкой в честь Дня знаний в Казани и других городах России. Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) подготовила архитектурно-художественные иллюминации, посвященные началу нового учебного года. Об этом сообщает «ТАСС».

В честь 1 сентября телебашни в разных регионах страны украсят яркими изображениями, связанными со школьной тематикой. На башнях и мачтах появятся проекции портфелей, глобусов, книг и других атрибутов учебы.

Световые поздравления будут транслироваться также на башнях в Москве, Иркутске, Воронеже, Братске, Благовещенске, Брянске, Великом Новгороде, Грозном, Калининграде, Костроме, Мурманске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Симферополе, Смоленске, Твери, Улан-Удэ, Уфе, Челябинске, Черкесске, Ярославле и других городах России.