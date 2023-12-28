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Праздничная подсветка телебашни Казани будет включена все новогодние праздники
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Жители и гости Казани смогут увидеть новогоднюю подсветку казанской телебашни – праздничный сценарий будет транслироваться на сооружении в период с 30 декабря по 8 января.
Как рассказали в пресс-службе Минцифры РТ, световое шоу будут включать ежедневно с 15 и до 23 часов, а в новогоднюю ночь – с 15 и до часа ночи.
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