Праздничная подсветка телебашни Казани будет включена все новогодние праздники

Жители и гости Казани смогут увидеть новогоднюю подсветку казанской телебашни – праздничный сценарий будет транслироваться на сооружении в период с 30 декабря по 8 января.

Как рассказали в пресс-службе Минцифры РТ, световое шоу будут включать ежедневно с 15 и до 23 часов, а в новогоднюю ночь – с 15 и до часа ночи.