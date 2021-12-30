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Общество
30 декабря 2021  16:08
Александр Хевронин

Праздничная подсветка Казанской телебашни будет работать все новогодние каникулы

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Во время новогодних праздников, с 31 декабря по 9 января, на Казанской телебашне будет демонстрироваться праздничная архитектурно-художественная подсветка. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Праздничное шоу можно будет увидеть каждый день праздников с 16.00 до 22.00, а в ночь с 31 декабря на 1 января оно продлится до 1.00.

Праздничные новогодние сценарии будут показаны на телебашнях не только в Казани, но и в других городах России. 

В частности, светодинамическое шоу будут демонстрировать на башнях Российской телевизионной и радиовещательной сети в Калуге, Перми, Кирове, Челябинске, Пензе, Екатеринбурге, Туле и Саратове. На медиафасаде Останкинской башни покажут праздничный видеоролик.

#минцифры рт #Казань #казанская телебашня #Новый год
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