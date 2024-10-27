Правящая партия лидирует на парламентских выборах в Грузии

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» лидирует при подсчете голосов на парламентских выборах, сообщает ТАСС.

Отмечается, что голосование впервые в стране проводилось с использованием электронных урн. Они имелись на более чем 70% участков.

По итогам ручного подсчета голосов, поступивших с 99,26% участков — некоторые, находящиеся за рубежом, еще открыты, — «Грузинская мечта» получает 54,23% голосов. На оппозиционные партии пришлось более 36% голосов: за «Коалицию за перемены» проголосовали 10,805% граждан, «Единство — Национальное движение» — 10,07%, «Сильную Грузию» — 8,722%, «Гахария за Грузию» — 7,725%. Часть из них уже выступила с заявлениями, что не признает итоги выборов, так как не смогли получить желаемого суммарного большинства, необходимого для формирования коалиционного Правительства.