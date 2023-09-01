Правящая партия Грузии запустила процедуру импичмента президента

Из-за несогласованных визитов в Евросоюз Президента Грузии Саломе Зурабишвили правящая партия страны «Грузинская мечта» запустила процедуру импичмента. Об этом заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.

Чтобы осуществить импичмент необходима поддержка сотни парламентариев. Соответственно, «Грузинской мечте» нужны голоса радикальной оппозиции.

«Однако несмотря на это, на заседании политического совета партии мы приняли решение инициировать процедуру импичмента в отношении президента», — цитирует «Коммерсантъ» выступление Кобахидзе на брифинге.

Напомним, ранее сообщалось, что Правительство Грузии отказало главе государства в зарубежных поездках в десять стран, в их числе – ФРГ, Израиль, ОАЭ и Украина. При этом администрация Президента объявила, что с 31 августа Зурабишвили начала встречаться с лидерами европейских стран, объяснив это необходимостью получить поддержку Грузии и в будущем стать кандидатом в члены ЕС. Президент начала своей европейский тур с Германии.