Правящая коалиция получила большинство мест в верхней палате парламента Японии

Правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии «Комэйто» получила на выборах большинство мест в верхней палате парламента Японии. Об этом сообщает ТАСС.

Коалиции достались 76 мест из 125 (63 и 13 соответственно). Кроме этих двух партий изменение конституции страны Восходящего солнца поддерживают «Ассоциация возрождения Японии» и «Народно-демократическая партия», вместе с ними мест становится уже 90.

Кроме того, если учесть ту половину верхней палаты японского парламента, что не переизбиралась в этот раз (таковы особенности избирательной системы островного государства), то у желающих поменять основной закон набирается 2/3 голосов палаты. Этого количества как раз достаточно, чтобы продвинуть новеллу для последующего рассмотрения.

Явка на выборах достигла, по подсчетам агентства Kiodo, 52,04 процента.