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Ру Тат
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Политика
11 июля 2022  04:22

Правящая коалиция получила большинство мест в верхней палате парламента Японии

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Правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии «Комэйто» получила на выборах большинство мест в верхней палате парламента Японии. Об этом сообщает ТАСС.

Коалиции достались 76 мест из 125 (63 и 13 соответственно). Кроме этих двух партий изменение конституции страны Восходящего солнца поддерживают «Ассоциация возрождения Японии» и «Народно-демократическая партия», вместе с ними мест становится уже 90.

Кроме того, если учесть ту половину верхней палаты японского парламента, что не переизбиралась в этот раз (таковы особенности избирательной системы островного государства), то у желающих поменять основной закон набирается 2/3 голосов палаты. Этого количества как раз достаточно, чтобы продвинуть новеллу для последующего рассмотрения.

Явка на выборах достигла, по подсчетам агентства Kiodo, 52,04 процента.

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