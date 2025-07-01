Правовое регулирование беспилотников обсудят на вебинаре перед Kazan Digital Week

Фото предоставлено организатором мероприятия

2 июля с 10:00 до 12:00 в рамках подготовительных мероприятий к международному форуму Kazan Digital Week 2025 состоится вебинар «Правовые аспекты разработки и внедрения БАС: современное регулирование и практические решения».

В рамках мероприятия будут рассмотрены актуальные вопросы отрасли: регуляторные требования, управление рисками и интеграция новых технологий в действующую правовую среду.

Спикеры представят анализ текущего законодательства, практические кейсы и перспективные направления регулирования беспилотных авиационных систем (БАС) в России.

Вебинар будет полезен юристам, специалистам в области информационных технологий, разработчикам БАС, представителям органов власти и всем, кто участвует в создании и регулировании инновационных авиационных решений.

Модератор мероприятия – президент Академии наук Республики Татарстан, доктор технических наук, профессор Рифкат Минниханов.

В числе спикеров:

руководитель Центра беспилотных авиационных систем Университета Иннополис Дмитрий Девитт

главный конструктор компании «Индустриальные дроны» Наиль Зиннуров

проректор по административному обеспечению и развитию КАИ Эльвир Якупов

генеральный директор компании SIMETRA Владимир Швецов

доктор юридических наук, профессор кафедры предпринимательского права им. В. С. Якушева Уральского государственного юридического университета им. В. Ф. Яковлева Мария Бажина

Трансляция будет доступна по ссылке.

Напомним, Kazan Digital Week 2025 пройдет с 17 по 19 сентября в МВЦ «Казань Экспо» в гибридном формате. Форум объединит экспертов и профессионалов со всего мира для обсуждения актуальных вопросов цифровой трансформации и обмена передовым опытом.

Основные темы форума включают интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии в государственном управлении, цифровую индустрию 4.0, кибербезопасность нового времени, инновации в бизнесе, цифровые технологии в здравоохранении и медицине, образовании, сельском хозяйстве, культуре и туризму.