Православный священник объяснил татарстанцам, почему важно говорить детям правду о смерти

Почему нельзя скрывать от детей правду о смерти и как им помочь справиться с потерей, в

прямом эфире рассказал Протоиерей Николай.

«Очень важно, чтобы ребенок знал правду. Дети по своей природе эгоцентричны, они считают,

что весь мир крутится вокруг них. Поэтому ребенок считает себя виновным в любом негативе,

который происходит с его семьей или близкими. Это случилось из-за него, это он не смог быть

настолько хорошим, что его мать или отец оставили его навсегда. Это приводит к страшным

перекосам в психике», – прокомментировал Николай.

По его словам, когда родственники скрывают от ребенка смерть его близкого человека, они

приучают его жить в недоверии к своей семье. Так происходит потому, что ребенок всегда видит и

понимает больше, чем ему говорят взрослые. Однако, не зная всей правды, он не в состоянии

самостоятельно сделать правильные выводы.

Именно поэтому необходимо дать ребенку базовые понимания о жизни и смерти.

«Когда ребенок начинает понимать, что смерть – это естественное завершение жизни, это дает

ему опору – раз это происходит со всеми, то ему и его семье рано или поздно придется через это

пройти. Но это не конец, тело может быть смертным, но, как учит нас церковь, душа человека

бессмертна», – объяснил протоиерей.