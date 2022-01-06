Православные христиане празднуют Рождественский сочельник

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Сегодня, 6 января, православные христиане отмечают сочельник — канун Рождества Христова.

Также этот день завершает рождественский пост, длившийся 40 дней. Традиционно в сочельник в пищу можно было принимать только сочиво — размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами. Это блюдо и дало название празднику.

В Рождественский сочельник до «вечерней звезды», или же до вечерних песнопений за Богослужением «Волхви же со звездою путешествуют», было нельзя не только есть, но и даже садиться за стол. С появлением же первой звезды, возвестившей когда-то волхвам о рождении Спасителя, начинался праздник. Главное кулинарное событие Рождества — это ужин в сочельник.

Планируется, что сегодня Патриарх Кирилл совершит Божественную Литургию в храме Христа Спасителя. Традиционно в Рождество один из храмов посетит Президент России Владимир Путин. Так, в прошлом году он присутствовал на богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом, а в 2020-м — в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.