Православные Татарстана празднуют 30-летие со дня возрождения Раифского монастыря

Сегодня в Раифе проходят торжественные празднования 30-летия со дня возрождения Раифского Богородицкого мужского монастыря.

Фото: © Павел Климчак

В девять часов утра в соборе Святой Живоначальной Троицы началась Божественная литургия, которую возглавил Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Фото: © Павел Климчак

С раннего утра в Раифской обители было заметно большое количество прихожан, которые приехали принять участие в этом торжестве.

Фото: © Павел Климчак

После утренней службы священнослужители и прихожане пройдут Крестным ходом по территории обители. У могилы первого наместника Раифского монастыря архимандрита Всеволода отслужат заупокойную литию.