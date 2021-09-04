Православные Татарстана празднуют 30-летие со дня возрождения Раифского монастыря
Сегодня в Раифе проходят торжественные празднования 30-летия со дня возрождения Раифского Богородицкого мужского монастыря.
В девять часов утра в соборе Святой Живоначальной Троицы началась Божественная литургия, которую возглавил Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.
С раннего утра в Раифской обители было заметно большое количество прихожан, которые приехали принять участие в этом торжестве.
После утренней службы священнослужители и прихожане пройдут Крестным ходом по территории обители. У могилы первого наместника Раифского монастыря архимандрита Всеволода отслужат заупокойную литию.