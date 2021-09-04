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4 сентября 2021  09:24
Павел Климчак

Православные Татарстана празднуют 30-летие со дня возрождения Раифского монастыря

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Сегодня в Раифе проходят торжественные празднования 30-летия со дня возрождения Раифского Богородицкого мужского монастыря.

 

Фото: © Павел Климчак

В девять часов утра в соборе Святой Живоначальной Троицы началась Божественная литургия, которую возглавил Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

 

Фото: © Павел Климчак

С раннего утра в Раифской обители было заметно большое количество прихожан, которые приехали принять участие в этом торжестве.

 

Фото: © Павел Климчак

После утренней службы священнослужители и прихожане пройдут Крестным ходом по территории обители. У могилы первого наместника Раифского монастыря архимандрита Всеволода отслужат заупокойную литию.

#Митрополит Кирилл #божественная литургия #празднование #раифский монастырь
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