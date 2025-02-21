Православные священники крестили в зоне СВО более 42 тысяч бойцов
Более 42 тысяч бойцов СВО были крещены военными священниками.
Как сообщает ТАСС, более двух тясяч священников побывали на передовой, совершив более 4,5 тыс командировок. Эти командировки не однодневные с гуманитарной помощью, а командировки от десяти дней, месяца, двух, трех. Шесть священников погибли в зоне СВО в первый год.
По словам председателя Синодального отдела по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами Московского патриархата митрополита Ставропольский и Невинномысский Кирилла, священники дают мотивацию бойцам, чтобы они «шли в бой без страха».