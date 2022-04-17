Православные отмечают Вербное воскресенье

Сегодня, 17 апреля, православные верующие отмечают христианский праздник - Вход Господень в Иерусалим. В российской традиции его чаще всего называют Вербным воскресеньем.

В этот день принято срезать или покупать веточки распустившейся вербы и приносить их домой. Верба в этом случае символизирует пальмовые листья, с которыми жители Иерусалима встречали Иисуса Христа.

Праздник отмечается во время Великого поста, но в честь него верующим дозволено есть рыбу и пить вино.

По традиции, в Вербное воскресенье нельзя заниматься бытовыми и приземленными делами. Недопустимо также ругаться и ссориться.

С понедельника начнется Страстная неделя - самый строгий период Великого поста. В это время верующие соблюдают особые ограничения и готовятся встречать Пасху.